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Liban|Le commandant de l’armée : nous poursuivons l’exécution de nos missions et le respect de nos engagements nationaux malgré les difficultés et les dangers, et nous œuvrons à la réussite des décisions du pouvoir politique.
19-11-2026 09:01 AM
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