Arabie saoudite : le quartier financier de Riyad de nouveau attaqué, la tour du fonds souverain endommagée

La tour abritant le siège du fonds souverain saoudien Aramco dans le quartier d’affaires de Riyad a été endommagée jeudi, ont indiqué des témoins à l’AFP, quelques heures après que la coalition dirigée par l’Arabie saoudite a annoncé avoir intercepté un missile tiré par les forces de Sanaa.

« La façade est endommagée sur plusieurs étages, avec des vitres soufflées », a indiqué à l’AFP une source ayant requis l’anonymat. Deux autres sources ont confirmé les dégâts subis par le gratte-ciel.

Haute de 80 étages, la tour est la plus élevée du quartier financier de Riyad, où un autre gratte-ciel, appartenant au géant pétrolier Aramco, avait été endommagé début novembre après un tir des forces de Sanaa.

Des journalistes de l’AFP avaient entendu une forte explosion, tôt jeudi dans la capitale saoudienne, où la défense civile avait déclenché une alerte aérienne concernant un « potentiel danger » – avant de la lever.

Mardi soir, le porte-parole des forces de Sanaa le général Yahia Saree a fait état que l’aéroport international Khalid et le centre financier de Riyad avaient été visés par un grand nombre de missiles de croisière.

Ce jeudi, les médias yéménites proches de Sanaa ont rendu compte d’une attaque saoudienne sur la capitale Sanaa. « L’ennemi saoudien a de nouveau pris pour cible l’usine de chaussures et de textiles de la Fondation pour le développement al-Yateem », a indiqué la chaîne al-Masirah.

Mardi, le ministère de la Santé de Sanaa avait rapporté la mort de 14 civils dans des frappes imputées à la coalition contre une usine au nord de Hodeïda.

Les médias yéménites ont par ailleurs diffusé les images des destructions causées par des raids saoudiens sur Loukanda dans la ville d’al-Mokha dans le gouvernorat de Taëz.

En riposte à l’offensive menée depuis le mois de juillet par la coalition pro saoudienne contre les régions contrôlées par Ansarullah, les forces de Sanaa intensifient leurs attaques contre les villes saoudiennes et les infrastructures énergétiques à mesure qu’elles progressent le long de la côte yéménite de la mer Rouge en direction du détroit de Bab el-Mandeb.

Source : Divers