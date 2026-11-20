Une taupe au ministère de l’Intérieur pour le RN: le préfet Hugues Moutouh convoqué

Un haut fonctionnaire qui joue les taupes pour un parti politique, et de plus un parti d’extrême droite. C’est l’histoire politique du jour. L’ancien haut fonctionnaire du ministère de l’Intérieur et actuel préfet du Loiret, Hugues Moutouh, est soupçonné d’avoir joué ce rôle en transmettant au Rassemblement national des informations confidentielles sur les enquêtes visant le parti politique.

Ce matin sur BFMTV, le ministre de l’Intérieur a annoncé qu’il rencontrait ce préfet ce matin. « Si les faits sont avérés, c’est évidemment très grave. »

Le préfet, ancien secrétaire général du ministère de l’Intérieur, est visé, pour l’heure, par une information judiciaire du parquet de Paris. Il est soupçonné, selon l’AFP, d’avoir renseigné le parti lepéniste et ainsi d’avoir violé le secret professionnel et le secret de l’enquête, ainsi que d’avoir commis un recel.

Qui est Hugues Moutouh ?

L’homme a travaillé au ministère de l’Intérieur, place Beauvau à Paris, d’avril 2025 jusqu’au 18 mai dernier. C’est durant cette période que Hugues Moutouh aurait transmis certaines informations au RN.

Ce poste, il l’a obtenu après avoir marqué plusieurs départements par son comportement de préfet sans tabou et prônant la fermeté.

Un poste qu’il a obtenu après avoir multiplié les arrêtés illégaux, selon le journal L’Humanité qui parle de « méthodes brutales » depuis les préfectures de la Creuse, de la Drôme, de l’Hérault, puis des Alpes-Maritimes.

Hugues Moutouh incarne cette génération de préfets qui appliquent une ligne sans concession et qui sont apparus après les Gilets jaunes en 2019.

Dans l’Hérault, en juillet 2021, il annonce son intention de « nettoyer la ville » de Montpellier face à « des populations qui traînent et qui salissent ». Il décide l’évacuation de plusieurs camps de Roms.

L’avocate montpelliéraine et responsable locale de la Ligue des droits de l’homme, Sophie Mazas, confiait à l’Humanité que ce préfet est “extrêmement à droite”.

Le fonctionnaire n’hésite pas à utiliser des dispositions prévues dans la lutte antiterroriste (périmètre de protection) pour protéger le président Macron des concerts de casseroles lors d’une visite à Ganges en février 2023.

Un préfet qui a la main dure

Moutouh a pourtant été professeur de droit administratif. Il connaît les limites du droit.

À Nice, même méthode, autre lieu. Il interdit pendant 13 semaines de suite les manifestations pro-palestiniennes.

À chaque fois, le tribunal administratif le contredit, mais qu’importe, le message de fermeté est passé. Il soutient également la décision de Christian Estrosi, le maire sioniste de Nice, d’afficher le drapeau israélien sur le devant de la mairie de la commune du sud.

Son parti pris est clair deux ans plus tard, lorsque des maires affichent le drapeau de l’État palestinien. Selon L’Humanité, Hugues Moutouh, alors secrétaire général du ministère de l’Intérieur, a expliqué dans un télégramme destiné aux préfets qu’un « tel pavoisement est une ingérence contraire à la loi ».

Source : TRT