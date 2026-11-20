Allemagne : une ONG réclame l’arrestation de l’ancien chef du Mossad pour les attaques au Liban

Une importante organisation allemande de défense des droits humains a déposé jeudi une plainte pénale contre l’ancien chef du Mossad, David Barnea, réclamant son arrestation à son arrivée en Allemagne pour des crimes de guerre présumés commis au Liban.

Le Centre européen pour les droits constitutionnels et humains (ECCHR), basé à Berlin, a déposé cette plainte auprès du parquet fédéral allemand. Il a demandé aux procureurs d’obtenir un mandat d’arrêt afin que David Barnea puisse être interpellé lors de sa visite prévue en Allemagne la semaine prochaine.

« L’Allemagne ne doit pas offrir de tribune à des personnes soupçonnées de crimes de guerre », a déclaré Alexander Schwarz, codirecteur du programme Crimes internationaux et responsabilité juridique de l’ECCHR.

« Quiconque distribue des milliers d’objets du quotidien piégés avec des explosifs et les fait exploser plusieurs mois plus tard, sans savoir où ils se trouveront au moment de la détonation, accepte sciemment qu’un nombre incontrôlable de civils soient blessés ou tués », a-t-il ajouté.

Schwarz a souligné que la protection des civils constituait un principe fondamental du droit international humanitaire, estimant que celui-ci avait été gravement bafoué.

« Il existe une forte probabilité que David Barnea porte une responsabilité pénale dans ces faits », a-t-il affirmé.

Dans sa plainte, l’ECCHR indique que Barnea a déclaré avoir joué un rôle central dans la planification et l’exécution des explosions coordonnées d’appareils de communication au Liban.

En septembre 2024, des milliers de bipeurs et de talkies-walkies piégés ont explosé presque simultanément au Liban, notamment dans des domiciles, des commerces, des rues et d’autres lieux publics. Ces appareils avaient été livrés au Hezbollah.

Selon l’organisation, ces explosions ont fait au moins 37 morts et plus de 3 400 blessés, dont des civils, parmi lesquels des enfants et des membres du personnel médical. De nombreux survivants ont subi de graves blessures, notamment la perte des yeux, des mains ou des doigts.

L’ECCHR estime que ces attaques étaient indiscriminées et disproportionnées, en violation des règles fondamentales du droit international humanitaire, qui imposent aux parties à un conflit de distinguer en permanence les objectifs militaires des civils protégés.

L’organisation rappelle que les attaques dont les effets ne peuvent être limités aux objectifs militaires sont interdites et que l’ampleur des dommages causés aux civils ne saurait être justifiée, même si l’objectif était de viser des personnels militaires.

Selon la plainte, ces actes constituent des crimes de guerre au regard du Code pénal allemand relatif aux crimes contre le droit international. Des rapporteurs spéciaux des Nations unies ainsi que des organisations de défense des droits humains, notamment Amnesty International et Human Rights Watch, ont également qualifié ces attaques de graves violations du droit international et appelé à l’ouverture d’enquêtes pour crimes de guerre.

La plainte a été déposée en raison de la prochaine visite de Barnea en Allemagne. Celui-ci devrait rencontrer des parlementaires allemands à Berlin le 25 novembre.

La législation allemande sur la compétence universelle permet aux juridictions du pays de poursuivre certains crimes internationaux, indépendamment du lieu où ils ont été commis.​​​​​​​

Source : Anadolu