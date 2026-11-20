Pas d’avancées nucléaires… Dossiers iranien et ukrainien en suspens | Trump – Xi – Poutine : un sommet qui fige les divergences

Lors d’un premier sommet trilatéral inédit à Shenzhen, en marge du forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC), le président américain Donald Trump a réuni ses homologues chinois Xi Jinping et russe Vladimir Poutine.

Après environ 90 minutes d’entretiens à la villa Kylin, les trois dirigeants ont publié une « déclaration de paix » promettant l’ouverture d’un dialogue sur la réduction des risques nucléaires et la non-prolifération, sans mentionner la guerre en Ukraine pourtant évoquée lors des échanges préparatoires et des déclarations d’ouverture. Aucune déclaration immédiate n’a suivi la fin de la réunion à huis clos.

À l’ouverture, Trump a salué un moment historique, estimant que les trois puissances peuvent mener la réduction des arsenaux nucléaires malgré la difficulté de renoncer à des armes déjà acquises. Xi a comparé l’arme nucléaire à une « épée de Damoclès » au-dessus de l’humanité, plaidant pour son interdiction progressive, l’instauration de lignes rouges de gestion de crise et la prudence sur les questions sécuritaires sensibles — un appel intervenant après l’expiration, en février dernier, du traité New START, que Washington souhaite élargir à Pékin malgré un arsenal chinois plus réduit.

Publié par Xinhua et le Kremlin, le texte final reste toutefois en retrait : il rappelle qu’une guerre nucléaire ne peut être gagnée et ne doit pas éclater, réaffirme l’engagement au dialogue et à la non-prolifération, mais ne fixe ni calendrier, ni objectifs de réduction des arsenaux, ni cadre formel d’accord.

Les trois membres permanents du Conseil de sécurité promettent également d’œuvrer à une réforme de l’ONU sans en préciser les contours.

Sur l’énergie, ils annoncent vouloir accroître la production de dérivés pétroliers et stabiliser l’approvisionnement, sans fixer d’objectifs ni évoquer la crise du détroit d’Ormuz, perturbé par l’agression américano-israélienne contre l’Iran, bien que Trump ait souligné ce point lors de son entretien bilatéral avec Xi sur fond de hausse des coûts énergétiques et logistiques à l’APEC.

La déclaration appelle en outre la Cour pénale internationale (CPI) et les instances similaires à éviter tout « abus de compétence », le respect de la souveraineté et l’immunité des responsables, après que Trump a vivement critiqué la juridiction ayant visé Poutine par un mandat d’arrêt en 2023.

Plus tôt, lors d’une rencontre bilatérale d’environ 40 minutes avec Trump — en présence notamment de Marco Rubio, Scott Bessent et Sergueï Lavrov —, Poutine a mis l’Ukraine au centre des discussions, selon le conseiller russe Iouri Ouchakov, sans qu’aucune avancée concrète ne soit annoncée.

Poutine a ensuite évoqué l’Ukraine au début du sommet trilatéral en citant des intérêts communs au règlement des conflits régionaux, tandis que Xi a appelé au dialogue politique et diplomatique sans nommer le conflit.

À l’APEC, le Premier ministre australien Anthony Albanese a exhorté Poutine à mettre fin à la guerre face à ses effets sur le commerce mondial et le coût de la vie. En parallèle, une réunion de soutien à l’Ukraine s’est tenue à Berlin avec des dirigeants européens (« coalition des volontaires »), Volodymyr Zelensky et le chef de l’OTAN Mark Rutte, en lien avec les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner ; Londres y a annoncé une nouvelle aide de 260 millions de livres incluant plus de mille drones d’attaque à longue portée.

Lors de son bilatéral avec Trump, Xi a plaidé pour la stabilité des relations bilatérales, averti qu’une mauvaise gestion du dossier de Taïwan provoquerait un revers majeur — Trump déclarant à Xinhua que Washington ne soutient pas l’indépendance de l’île —, pressé Pékin d’accroître ses achats agricoles américains dans le sillage de la trêve commerciale et appelé à encadrer les risques de l’intelligence artificielle.

À l’ouverture de l’APEC (21 économies), Xi a défendu l’ouverture du commerce et de la coopération technologique, annoncé 20 millions de dollars de soutien et un centre d’études à Shenzhen, et présenté des initiatives numériques, énergétiques et liées aux PME.

En marge du forum, la Première ministre japonaise Sanae Takaichi a demandé à Poutine la libération du journaliste japonais Yuki Imai, arrêté en octobre pour soupçons d’espionnage, ainsi que la levée de la gestion provisoire visant Japan Tobacco en Russie, convenant de maintenir le contact direct.

Source : Traduit à partir d'AlAkhbar