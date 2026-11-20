Rapport de Guterres devant le Conseil de sécurité : une occupation israélienne effective au Liban

Le Conseil de sécurité de l’ONU a tenu jeudi soir des consultations à huis clos sur l’évolution de la situation au Liban et l’application de la résolution 1701, marquées par les exposés du secrétaire général adjoint aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, et du coordinateur spécial par intérim pour le Liban, Jean Arnault, au sujet du rapport périodique du secrétaire général couvrant la période du 21 juin au 20 octobre 2026.

Dans ce contexte, des milieux politiques ont relevé que l’approche onusienne du dossier libanais s’est faite plus réaliste depuis le départ en juin dernier de l’ancienne coordinatrice spéciale Jeanine Hennis-Plasschaert.

Son successeur, Jean Arnault, a adopté une méthode différente, fondée sur un contact régulier et détaillé avec la FINUL, les bureaux de l’ONU, le gouvernement libanais, l’armée et les services de sécurité, tout en restant à l’écoute des habitants du Sud, notamment du mouvement Amal et du Hezbollah — ce qui lui a permis d’établir un diagnostic plus complet des réalités sur le terrain et sur le plan politique, au-delà des seules positions officielles.

Le rapport revêt une importance particulière car il est le premier rédigé par Arnault depuis sa prise de fonctions et validé par le secrétaire général de l’ONU.

Fait notable, il emploie explicitement les expressions « occupation israélienne » et « territoires libanais occupés », actant clairement le maintien de l’occupation d’une partie du sol libanais par ‘Israël’.

Cette formulation constitue l’un des principaux marqueurs politiques du document par sa clarté et sa récurrence, trancheant avec les approches antérieures qui évitaient de recourir à ces termes avec autant de franchise.

Le texte confirme que les forces israéliennes maintiennent leur occupation de la bande située entre la Ligne bleue et la ligne de défense avancée proclamée unilatéralement par ‘Israël’, couvrant environ 700 kilomètres carrés, ce qui porte atteinte à la souveraineté et à l’intégrité territoriale du Liban. Il signale également la poursuite de l’occupation de la partie nord du village de Ghajar et de secteurs adjacents au nord de la Ligne bleue.

Le rapport documente aussi le maintien d’une zone de sécurité israélienne en territoire libanais, relaye les propos du ministre de la Guerre ennemi sur l’évacuation des habitants de la zone s’étendant jusqu’à la ligne jaune, et fait état de la destruction de plus de 60 villages libanais et d’environ 23 000 habitations. Il indique par ailleurs que près de 65 localités, situées pour la plupart au sud de la ligne de défense avancée, sont presque entièrement rasées et inaccessibles.

S’y ajoutent d’importants mouvements militaires israéliens ainsi que des opérations de démolition et de construction dans le Sud, dont l’aménagement de ce qui semble être de nouveaux avant-postes opérationnels près de Khiam et de Maroun al-Ras, portant à sept le nombre de ces positions au nord de la Ligne bleue.

Concernant l’accord-cadre tripartite conclu entre le Liban, ‘Israël’ et les États-Unis le 26 juin 2026, le rapport fait état d’un net blocage de sa mise en œuvre en raison d’interprétations divergentes de ses clauses, malgré le lancement de trois zones pilotes à Froun, Srifa et Zawtar el-Gharbiyé.

L’armée libanaise était censée y assumer une responsabilité sécuritaire pleine et effective dans le cadre d’un mécanisme progressif et vérifiable de redéploiement des forces israéliennes hors du Liban.

L’armée libanaise y est citée comme ayant recensé environ 7 700 violations du cadre d’accord par ‘Israël’, réclamant le traitement des litiges via le groupe de coordination militaire propre au Liban plutôt que par des mesures unilatérales. Elle a également signalé des entraves israéliennes à son déploiement dans les zones pilotes, notamment des tirs à proximité de ses soldats à Zawtar el-Gharbiyé.

En face, l’armée libanaise a mis en place six points de contrôle et treize postes d’observation à l’intérieur et autour des zones pilotes, tout en procédant au déminage, au déblaiement et à l’acheminement de l’aide humanitaire. Des mesures insuffisantes pour atteindre l’objectif central de l’accord : un transfert réel et ordonné des responsabilités sécuritaires à l’armée libanaise parallèlement au retrait israélien.

Le document met également en lumière la contradiction de fond entre les conditions posées par les parties : Beyrouth juge que la cessation des hostilités et le retrait israélien sont indispensables pour restaurer l’autorité de l’État et rebâtir la confiance des populations touchées, tandis qu’Israël subordonne l’arrêt de ses opérations et son retrait à l’extension de l’autorité de l’État libanais et au désarmement des groupes armés non étatiques.

Le Hezbollah, lui, maintient que toute discussion sur son armement est liée à l’arrêt des attaques israéliennes et au retrait des troupes israéliennes du territoire libanais.

Analysant ces positions, le secrétaire général conclut à une « dynamique circulaire » où les désaccords sur l’enchaînement des engagements bloquent toute avancée et rendent la réciprocité hors de portée, débouchant sur une « impasse grave ». Une conclusion politique majeure qui replace l’enlisement de l’accord-cadre dans la querelle sur l’ordre d’exécution des obligations, et pas uniquement dans les violations sur le terrain.

Le rapport recense enfin la poursuite des opérations militaires israéliennes au Liban — frappes aériennes, tirs d’artillerie et démolitions — avec une hausse marquée au nord du Litani, à l’origine de pertes humaines, de déplacements et de destructions de villages et d’infrastructures civiles.

Antonio Guterres exhorte le gouvernement israélien à retirer ses forces de toutes les zones situées au nord de la Ligne bleue et à mettre fin aux violations aériennes et terrestres de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Liban.

Au total, le rapport ne se limite pas à l’inventaire sécuritaire : il éclaire les ressorts du blocage de l’accord-cadre et place l’occupation israélienne, les violations continues et les entraves au déploiement de l’armée libanaise au cœur de la crise. Sans déclarer formellement l’échec ou la fin du texte, il rassemble des éléments concrets montrant que ses objectifs essentiels n’ont pas été atteints à ce stade, qualifiant la situation d’« impasse grave ».

Source : Médias