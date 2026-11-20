USA|Le Bureau de la responsabilité gouvernementale relève une pénurie chronique de munitions au sein du Pentagone

Le ministère américain de la Guerre souffre d’une pénurie chronique de munitions clés, une situation aggravée par le conflit avec l’Iran en 2026, selon un rapport du Bureau de la responsabilité gouvernementale (GAO) américain.

Le GAO a indiqué que le Pentagone fait face à un manque continu dans plusieurs types de munitions majeures et que la situation relative à ses stocks et à sa base industrielle s’est dégradée dans le contexte du conflit avec l’Iran en 2026.

Le rapport souligne : « La pénurie de munitions perdure… Le renforcement des forces terrestres pour la production d’obus d’artillerie de 155 millimètres visait à remédier à un déficit aggravé par le soutien apporté aux alliés et partenaires des États-Unis. »

Selon le document, la direction du ministère américain de la Défense avait reconnu en 2025 l’existence de pénuries dans plusieurs systèmes d’armement majeurs.

Bien que les forces militaires américaines s’appuient de plus en plus, dans les opérations modernes, sur des missiles de haute précision, le ministère rencontre des difficultés à maintenir des stocks suffisants de missiles, de bombes, de torpilles et d’obus d’artillerie en prévision d’un conflit face à un adversaire de puissance comparable.

Le GAO a noté que le Pentagone prend des mesures ponctuelles pour redresser la situation, notamment l’augmentation de la production d’obus de 155 millimètres et la création d’un conseil chargé d’accélérer la fabrication de missiles de haute précision, mais que le niveau chronique de faiblesse des stocks demeure.

Le New York Times avait auparavant publié une allégation selon laquelle les États-Unis avaient pratiquement épuisé, au cours du conflit avec l’Iran, leurs stocks de missiles de croisière à faible signature radar, tiré l’équivalent de dix années de production de missiles « Tomahawk » et consommé l’équivalent de deux ans de production de missiles des systèmes « Patriot ».

Pour rappel, le Congressional Budget Office américain avait indiqué en septembre dernier que les cinq premiers mois de la guerre contre l’Iran avaient coûté à Washington environ 38 milliards de dollars et fortement épuisé l’arsenal de missiles intercepteurs et de munitions stratégiques.

Source : Médias