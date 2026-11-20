Yémen : frappes saoudiennes contre Sanaa et Taëz, 19 martyrs sur une embarcation de déplacés ; Ansarullah menace de riposter en profondeur

L’aviation saoudienne a lancé, à l’aube de ce vendredi, une série de nouvelles frappes aériennes visant la capitale yéménite Sanaa et le gouvernorat de Taëz.

L’agence Saba à Sanaa a indiqué que la capitale a subi de nouvelles attaques saoudiennes, dont l’une a touché la Société yéménito-saoudienne des industries métalliques dans le district de Maïn, tandis qu’une autre a visé un entrepôt de pneus automobiles dans le quartier d’Al-Hiyara, dans le district d’Al-Thawra, au nord de Sanaa.

Dans le gouvernorat de Taëz, au sud-ouest du pays, deux raids saoudiens ont ciblé le district d’Al-Chamaytaïn, au sud du gouvernorat.

Ces frappes interviennent après un massacre commis par l’aviation saoudienne, qui a pris pour cible une embarcation civile transportant plus de 25 déplacés alors qu’ils se dirigeaient de la région de Ras al-Ara vers le district de Hays, faisant 19 martyrs et 4 blessés — pour la plupart des femmes et des enfants issus d’une même famille —, selon le ministère de la Santé à Sanaa.

Dans un communiqué, le ministère de la Santé a condamné ce crime, précisant que l’attaque s’est produite dans la zone côtière située entre Ras al-Ara et Mokha.

De son côté, une source locale a expliqué à l’agence Saba à Sanaa que le raid a frappé directement l’embarcation alors que des déplacés originaires du district de Hays regagnaient leurs foyers, entraînant la mort de 8 enfants, 6 femmes et 5 hommes, ainsi que 4 blessés dont le père de famille, tout en soulignant que les corps des martyrs se trouvent toujours au large du golfe d’Aden, face aux côtes de Ras al-Ara.

Le bureau politique d’Ansarullah menace de riposter en profondeur en Arabie saoudite… et appelle à une enquête internationale

Pour sa part, le bureau politique d’Ansarullah a vivement condamné l’attaque contre l’embarcation, estimant dans un communiqué que le ciblage de civils et de déplacés constitue un crime de guerre caractérisé et une violation flagrante des droits humains et du droit international humanitaire, et soulignant que la répétition de tels crimes de manière préméditée et délibérée révèle une approche agressive systématique.

Le bureau politique a réclamé la création d’une commission d’enquête internationale indépendante sur cet incident et sur les drames similaires qui l’ont précédé et ont frappé des civils, tout en affirmant poursuivre la défense du Yémen et l’arrachement de ses droits légitimes selon l’équation « le blocus par le blocus et l’escalade par l’escalade ».

Le communiqué a également insisté sur le fait que ces crimes sont imprescriptibles, affirmant que leurs auteurs n’échapperont pas au châtiment et que la riposte atteindra la profondeur saoudienne pour venger les victimes et rendre justice.

Pour sa part, le directeur du district de Hays, Marwan Hulaïssi, a condamné le ciblage de civils et de déplacés sans défense en pleine mer, qualifiant l’attaque d’une embarcation bondée de femmes et d’enfants de violation flagrante des lois internationales et des chartes humanitaires, et tenant la communauté internationale, l’ONU et les organisations de défense des droits humains pour pleinement responsables de leur silence.

Le régime saoudien poursuit ses raids contre les biens civils, les habitations et les moyens de subsistance dans les gouvernorats yéménites, tandis que les forces armées yéménites affirment maintenir leur riposte légitime en visant les aéroports et les installations vitales saoudiennes et en faisant face aux concentrations militaires liées à Riyad.

Source : Médias