Iran : les nouvelles allégations américaines sur le développement d’armes biologiques rappellent le récit de l’invasion de l’Irak

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï, a critiqué les nouvelles allégations américaines concernant le développement par l’Iran d’armes biologiques ou chimiques, mettant en garde contre la répétition du scénario de désinformation qui a précédé l’invasion américaine de l’Irak en 2003 sous le prétexte de la possession d’armes de destruction massive.

Dans une publication sur la plateforme « X », Baghaï a déclaré qu’après le grand récit promu autour de la « menace nucléaire iranienne », des responsables américains avancent aujourd’hui de nouvelles allégations sur l’existence d’indices d’un développement d’armes biologiques ou chimiques par l’Iran.

Il a souligné que les accusations changent constamment tandis que la trame de fond demeure inquiétante de familiarité, tournant en dérision une tentative de pousser le monde vers une « amnésie collective », à l’image du personnage de Dory, le poisson à la mémoire défaillante dans le film d’animation Le Monde de Némo.

Baghaï a évoqué l’apparition de l’ancien secrétaire d’État américain Colin Powell devant le Conseil de sécurité de l’ONU en 2003, lorsqu’il avait brandi une petite fiole pour appuyer les allégations selon lesquelles l’Irak possédait des armes de destruction massive, affirmant que cette scène est devenue le symbole de l’un des échecs du renseignement les plus graves et de l’une des plus vastes opérations de désinformation politique de l’histoire moderne.

Il a insisté sur le fait que des allégations de renseignement non fondées concernant les armes de destruction massive irakiennes ont été délibérément utilisées pour mobiliser le soutien de l’opinion publique en prélude à l’invasion militaire, laquelle a laissé des répercussions catastrophiques sur le peuple irakien et l’ensemble de la région, jusqu’à la société américaine elle-même.

Baghaï a averti que les nouvelles accusations visant l’Iran semblent suivre « le même scénario de désinformation », s’interrogeant : « Le monde a-t-il tiré les leçons de la catastrophe de 2003, ou sommes-nous sur le point de laisser tromper l’opinion publique à grande échelle une fois de plus ? »

Des médias américains et israéliens avaient relayé des informations affirmant qu’« Israël » détiendrait des renseignements indiquant que l’Iran intensifie ses activités de recherche et de développement dans le domaine des armes chimiques et mène des essais liés à ce secteur.

Selon ces mêmes sources, le chef du « Mossad » israélien, Roman Gofman, a transmis ces allégations à des responsables américains lors de sa visite à Washington la semaine dernière, où il a rencontré le directeur de la Central Intelligence Agency (CIA), John Ratcliffe, ainsi que l’émissaire de la Maison-Blanche Steve Witkoff, tandis que le président américain Donald Trump a été informé de ces présumés renseignements.

Source : Médias