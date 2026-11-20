Netanyahu pousse à la guerre : « Frappons avant le départ des États-Unis »

En poussant à une reprise de la guerre contre l’Iran, ‘Israël’ se heurte à un décalage entre l’urgence de frapper et le flou des objectifs. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu presse le mouvement face au maintien du déploiement militaire américain dans la région et malgré le recul du soutien politique à la guerre aux États-Unis, tandis que des estimations attribuées à l’armée d’occupation jugent possible un report de la frappe.

Autrement dit, Netanyahu — qui répète inlassablement qu’« une action contre l’Iran est inévitable » — veut saisir une fenêtre militaire étroite et susceptible de se refermer, affichant sa détermination à attaquer indépendamment des désaccords sur le calendrier et les conditions, alors que l’approche inverse estime que la menace actuelle n’est pas imminente et n’appelle pas une offensive immédiate.

Malgré l’absence de consensus tant en ‘Israël’ qu’aux États-Unis sur la guerre, les préparatifs militaires pour sa reprise avancent. Un haut officier de l’armée ennemie a évoqué, selon la Chaîne 13, des « plans conjoints » arrêtés avec le Commandement central américain (CENTCOM), dans l’attente de la décision du président américain Donald Trump et du moment opportun.

Le chef d’état-major Eyal Zamir et le commandant du CENTCOM Brad Cooper ont également tenu une évaluation sécuritaire avec la participation du chef du Mossad, Roman Gofman, avant que le général américain ne se rende à Riyad pour rencontrer le ministre saoudien de la Défense, Khaled ben Salmane.

La crainte d’un changement de donne américain explique en partie cette hâte israélienne. Selon le New York Times, Netanyahu souhaite « une campagne aérienne de quatre à sept jours ».

Pour tenter d’en convaincre l’administration américaine, Gofman a présenté des éléments sur le « programme nucléaire » iranien lors de ses réunions aux États-Unis, en parallèle de démarches de l’ancien ministre des Affaires stratégiques et proche de Netanyahu, Ron Dermer, visant à rallier un soutien pour une « attaque conjointe ».

Le site Walla a pour sa part signalé la crainte israélienne de voir « débuter une réduction des forces américaines (dans la région) avant la fin de l’année », tandis que Barak Ravid a rapporté sur la Chaîne 12 que Trump a reçu un briefing sur des informations israéliennes faisant état d’une « intensification de la recherche, du développement et des essais dans le domaine chimique ».

Des responsables américains ont toutefois affirmé que « l’Iran n’a pas actuellement la capacité de mener des attaques de ce type », certains mettant en doute les motivations de cette présentation israélienne et l’associant à un « agenda politique ».

La question centrale demeure celle de l’objectif d’une reprise de la guerre et des moyens d’y parvenir. Dans ce cadre, Dermer a plaidé pour une large stratégie de pression combinant leviers politiques, économiques et sécuritaires, prétendant lors d’une interview au podcast Pod Force One du New York Post, il y a deux jours, que « les opérations conjointes ont éliminé la menace nucléaire existentielle » — tout en reconnaissant que l’uranium enrichi reste enfoui sous terre et sous surveillance — et esquissant une trajectoire de « changement de régime » mêlant « blocus, sanctions, menace militaire et soutien aux opposants, jusqu’à envisager de les armer ».

Cela renvoie au dilemme rencontré par Washington et ‘Israël’ dans leur guerre contre l’Iran : la difficulté de traduire un succès militaire en résultat politique durable.

Or, l’avertissement israélien sur la reconstitution des capacités militaires et nucléaires iraniennes, invoqué pour justifier un nouveau cycle, soulève aussi la question de l’efficacité des phases précédentes pour empêcher ce retour.

Quoi qu’il en soit, il revient aux partisans de l’escalade d’expliquer ce que la prochaine campagne changerait au cours de l’affrontement, ainsi que son coût — ce que personne n’a encore précisé à Tel-Aviv ou à Washington, les responsables des deux camps évitant de fixer des buts clairs après l’échec de la guerre à atteindre ses objectifs jusqu’ici et l’érosion de la confiance publique reflétée par les récents scrutins en ‘Israël’ et aux États-Unis.

Une fois l’objectif défini, il faut évaluer le seuil de coût acceptable pour l’atteindre, avec le risque d’un élargissement du conflit à d’autres fronts et intérêts au-delà d’Israël.

Sur Ynet, Itamar Eichner rapporte des estimations du renseignement faisant état de 1 500 à 2 000 missiles balistiques aux mains de l’Iran, tandis que les instances sécuritaires israéliennes divergent sur une éventuelle participation du Hezbollah et sur le poids des pressions internes libanaises dans sa décision.

Ce calcul englobe aussi le dispositif américain et les enjeux régionaux : dans une étude publiée par l’institut israélien Misgav, Yossi Mansharof relève des menaces visant « des bases américaines, des infrastructures de communication et des centres de données ».

Il y voit une volonté iranienne d’« accroître le coût de la guerre pour les alliés de Washington » et d’influer sur sa décision, liant ainsi l’équation d’une attaque israélienne à la capacité de ces alliés, notamment dans le Golfe, d’en encaisser les retombées.

L’impasse dans la formation d’un gouvernement alternatif à l’exécutif sortant ajoute par ailleurs une complication politique aux calculs de guerre à Tel-Aviv : le chef du parti Les Démocrates, Yaïr Golan, a accusé Netanyahu de « pousser vers une nouvelle guerre pour préserver son maintien au pouvoir » et contesté la légitimité du gouvernement actuel pour ouvrir un nouveau cycle militaire, appelant les dirigeants du « camp du changement » à accélérer la constitution d’une coalition alternative.

Au final, l’issue reste suspendue à la volonté du partenaire américain et à sa capacité d’assumer une guerre débordant le cadre fixé.

Selon Ravid, la Maison-Blanche a demandé une estimation de la « riposte iranienne présumée à l’attaque », ainsi que des options et plans disponibles, incluant la possibilité d’éviter une réplique destructrice contre les infrastructures pétrolières du Golfe.

Sur Zman Yisrael, Amir Bar Shalom met en garde contre l’idée de « supposer que l’Iran respectera la durée choisie par les Américains pour l’affrontement ».

Ainsi, l’idée d’une campagne de quatre à sept jours fixe la durée souhaitée côté israélien, mais la fin de la guerre dépend aussi de la décision de l’Iran — une équation qui limite le pari israélien sur une frappe brève produisant un effet stratégique durable.

Source : Médias