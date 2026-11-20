Téhéran confiant après le sommet de Shenzhen : pas d’accord à nos dépens

Par Mohammad Khawajouï

Contrairement à ce qu’ont laissé entendre certaines lectures sur le risque d’un « accord » conclu au détriment de l’Iran lors du sommet historique ayant réuni jeudi à Shenzhen les dirigeants de la Chine, de la Russie et des États-Unis, le communiqué final ne mentionne aucun arrangement visant Téhéran.

L’Iran ne craignait d’ailleurs pas l’issue de la rencontre : l’empressement du président américain Donald Trump à s’y rendre a plutôt été lu comme le signe d’un essoufflement de l’unilatéralisme de Washington, tandis que rien n’indiquait que Pékin et Moscou s’apprêtaient à lâcher Téhéran.

Un constat nettement confirmé mercredi en marge de la réunion du Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) à Vienne, à travers une déclaration commune des trois alliés.

Le quotidien Javan, proche des Gardiens de la révolution iraniens (CGRI), a réagi à ces développements en estimant que « l’Iran n’est pas membre de l’APEC et ne participe pas au sommet de Shenzhen, mais les répercussions de la guerre contre lui et leur impact profond sur l’économie et la sécurité mondiales ont fait peser le dossier iranien sur le sommet ».

Selon le journal, « cela prouve que l’Iran, même en dehors d’une participation officielle à de telles réunions, reste un acteur de poids et influent dans les équations de l’économie et de la sécurité internationales », ajoutant que « les événements des neuf derniers mois ont montré clairement l’ampleur de la capacité de la position géopolitique iranienne à influencer les calculs des grandes puissances et à orienter le cours des événements internationaux ».

De son côté, le quotidien Etemad, proche du gouvernement, a jugé que le fossé entre Washington, d’une part, et Moscou et Pékin, de l’autre, au sujet de la guerre contre l’Iran est trop large pour envisager un compromis.

« Dans les circonstances actuelles, on ne peut pas dire que la Chine et la Russie s’apprêtent à conclure un accord avec les USA aux dépens de l’Iran, ni à transformer Téhéran en monnaie d’échange dans leurs différends avec Washington, en acceptant sans objection toute politique que Trump entend mener contre l’Iran », écrit le journal.

« En d’autres termes, il est tout à fait exclu que Moscou et Pékin acceptent de donner carte blanche à Washington pour traiter l’Iran à sa guise en échange d’une plus grande marge de manœuvre pour la Russie sur le dossier ukrainien et pour la Chine sur celui de Taïwan. »

À la veille du sommet de Shenzhen s’est ouverte mercredi à Vienne la session trimestrielle du Conseil des gouverneurs de l’AIEA — qui se poursuit jusqu’aujourd’hui — largement dominée par le dossier iranien, et en particulier l’inspection des installations nucléaires du pays.

Lors de la séance d’ouverture, le directeur général de l’Agence, Rafael Grossi, a estimé que les vérifications et inspections menées par les inspecteurs internationaux sur les activités nucléaires iraniennes constituent « le seul mécanisme permettant de dissiper les inquiétudes ».

En réponse, une position commune remarquée des ambassadeurs d’Iran, de Chine et de Russie auprès de l’Agence a affirmé qu’aucune condition propice aux visites des inspecteurs n’est réunie tant que les attaques militaires contre l’Iran n’auront pas cessé.

La déclaration des trois ambassadeurs, lue par la mission russe, a souligné qu’« insister sans condition sur l’application habituelle des obligations de garanties, ignorer les obstacles matériels résultant des agressions militaires et maintenir la menace constante du recours à la force ne contribueront pas à une reprise pleine et entière des activités de vérification de l’Agence en Iran ».

La mission iranienne à Vienne a également réagi à la déclaration commune de la troïka européenne et des États-Unis — qui réclamaient une autorisation inconditionnelle pour l’AIEA d’inspecter les sites nucléaires iraniens — en dénonçant le « double standard ».

Elle a jugé que le refus des Occidentaux de condamner l’agression militaire ayant visé des installations nucléaires soumises aux garanties de l’Agence, tout en exigeant le respect sans réserve de ces mêmes garanties, constitue « un exemple flagrant d’hypocrisie et de contradiction » dans les prétentions à défendre le régime de non-prolifération.

Les demandes de l’AIEA visant à rouvrir l’accès des inspecteurs coïncident avec la position américaine exigeant des concessions nucléaires de Téhéran comme condition préalable à tout accord de cessez-le-feu — une exigence rejetée par l’Iran, qui maintient qu’aucune discussion sur son programme nucléaire ne peut s’ouvrir avant l’annonce officielle de la fin de la guerre, la levée du blocus et l’abrogation des sanctions.

Sur le terrain, le détroit d’Ormuz a connu jeudi une journée d’extrême tension : l’armée iranienne et les Gardiens de la révolution ont annoncé avoir visé cinq pétroliers dans le couloir sud du détroit, jugé « illégal » par Téhéran.

Cette intensification des attaques contre les navires et pétroliers intervient après une semaine marquée par des frappes iraniennes répétées contre des bases américaines à Bahreïn et au Koweït, portant la tension à des niveaux records.

Ces actions semblent viser, d’une part, à extraire l’Iran de l’impasse de l’usure liée au blocus américain et, d’autre part, à réajuster les calculs des États-Unis face à toute aventure militaire de grande ampleur.

Dans un développement notable sur le front naval, des médias américains ont rapporté que quelques jours après l’entrée du porte-avions Theodore Roosevelt au Moyen-Orient, le porte-avions George Washington a quitté la région, ramenant à deux le nombre de porte-avions engagés dans la guerre et le blocus naval au large des côtes sud de l’Iran — après que l’arrivée du Theodore Roosevelt eut brièvement porté ce chiffre à un niveau inédit de trois depuis des années, interprété alors par beaucoup comme le prélude à une offensive américaine d’envergure contre la République islamique.

Source : Traduit à partir d'AlAkhbar