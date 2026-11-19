La Syrie réaffirme son engagement en faveur d’un accord de sécurité avec ‘Israël’

Le ministre syrien des Affaires étrangères, Assaad al-Chaibani, a déclaré mercredi que Damas restait « attaché » à la conclusion d’un accord de sécurité avec Israël et à la réactivation de l’accord de désengagement de 1974, dans un contexte marqué par la poursuite des attaques et des incursions israéliennes sur le territoire syrien, selon la chaîne publique al-Ikhbaria.

Chaibani s’exprimait lors d’une session à huis clos organisée en marge du Forum Schuman sur la sécurité et la défense, à Bruxelles. Il a déclaré que la Syrie « reste attachée à la conclusion d’un accord de sécurité avec Israël, à la réactivation de l’accord de désengagement de 1974 et au déploiement de la Force des Nations unies chargée d’observer le désengagement (UNDOF) afin de maintenir la stabilité ».

Il a indiqué que la Syrie avait été la cible de plus de 1 000 frappes aériennes israéliennes depuis la chute du régime de Bachar al-Assad, en décembre 2024.

Chaibani a également affirmé qu’Israël avait occupé des territoires supplémentaires dans le sud de la Syrie et continuait de mener des incursions quotidiennes ainsi que des tentatives d’arrestation de citoyens syriens le long de la frontière.

Ces attaques « compromettent notre capacité à maintenir la sécurité dans le reste du territoire syrien », a-t-il ajouté.

Les forces israéliennes sont entrées mercredi dans le village d’Al-Samdaniyah al-Sharqiyah, dans le centre de la province de Quneitra, avec trois véhicules militaires, tandis que des avions de reconnaissance survolaient la zone, selon al-Ikhbaria.

Cette incursion est intervenue un jour après que les forces israéliennes ont tiré trois obus d’artillerie en direction des abords du village, selon la même source.

Mardi soir, le ministère syrien des Affaires étrangères a condamné la poursuite des incursions israéliennes dans les zones rurales de Quneitra et de Deraa, ainsi que les attaques contre les civils et les restrictions imposées à leurs moyens de subsistance.

Le ministère a déclaré que ces actions visaient à « imposer par la force des armes une situation illégale ». Il a appelé la communauté internationale à intervenir pour mettre fin aux incursions et faire pression sur Israël afin qu’il respecte le droit international.

Depuis la chute du régime Assad, Israël a étendu sa présence militaire dans la zone tampon située le long du plateau du Golan syrien occupé et a pénétré dans d’autres secteurs du sud de la Syrie, en dépit de l’accord de désengagement de 1974.

Source : Anadolu