Gaza : l’ONU avertit qu’une nouvelle invasion israélienne peut déplacer plus de 18.000 Palestiniens

L’ONU a averti qu’une invasion israélienne dans le centre de Gaza, qui a fait jusqu’à présent trois morts parmi les Palestiniens, pourrait provoquer le déplacement de plus de 18 000 personnes et perturber des services humanitaires essentiels.

Le porte-parole adjoint de l’ONU, Farhan Haq, a déclaré mercredi à des journalistes que le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA) avait signalé que des Palestiniens fuyaient la zone touchée à Deir al-Balah, en direction de l’ouest et du sud-ouest, dans la matinée.

« Selon une première analyse, plus de 18 000 personnes séjournaient dans la zone concernée, qui s’étend sur environ 2,5 kilomètres carrés. Environ 4 000 d’entre elles se trouvaient dans des sites accueillant des déplacés », a-t-il précisé.

Cette mise en garde fait suite à l’annonce d’une offensive israélienne au-delà de la prétendue « ligne jaune » à Deir al-Balah, qui délimite la zone de Gaza occupée par Israël et a été établie dans le cadre de l’accord de « cessez-le-feu » conclu entre ‘Israël’ et le Hamas en octobre 2025.

Farhan Haq a indiqué que les partenaires humanitaires avaient averti que plusieurs services essentiels d’aide opérant dans la zone concernée risquaient d’être perturbés par cette offensive.

L’ONU a également rappelé que cette zone avait fait l’objet de six ultimatums israéliens de déplacement forcé entre décembre 2023 et juin 2025.

« Les civils qui fuient doivent être autorisés à rentrer dès que les circonstances le permettent. Qu’ils partent ou restent, tous les civils doivent être protégés et pouvoir recevoir l’aide humanitaire dont ils ont besoin », a déclaré Farhan Haq.

« Les installations humanitaires et les infrastructures civiles doivent également être protégées. Le droit international humanitaire l’exige », a-t-il ajouté.

Source : Agence