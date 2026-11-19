AIE : la crise du détroit d’Ormuz a créé la plus grande menace pour la sécurité énergétique de l’histoire

Le conflit au Moyen-Orient laissera une « trace durable » sur le monde de l’énergie qui ne reviendra pas à la situation antérieure à la crise, prévient jeudi l’Agence internationale de l’énergie (AIE) dans son rapport de référence.

« La crise du détroit d’Ormuz a créé la plus grande menace pour la sécurité énergétique de l’histoire, éclipsant de loin l’ampleur des chocs pétroliers des années 1970 », écrit le directeur exécutif de l’AIE, Fatih Birol, dans l’introduction à son rapport annuel.

En réaction à ce « choc immense », les États mettent « l’accent sur la diversification et la résilience afin de se prémunir contre de futurs chocs. La sécurité énergétique et l’accessibilité occupent désormais une place centrale dans l’agenda politique », ajoute-t-il.

Avant la guerre au Moyen-Orient, déclenchée par des frappes israélo-américaines sur l’Iran le 28 février, un cinquième du pétrole et du gaz naturel liquéfié dans le monde transitait par le détroit d’Ormuz.

Dans ce rapport très attendu, publié au moment où se tient la conférence de l’ONU sur le climat COP31 à Antalaya (Turquie), l’AIE actualise ses trois scénarios sur le futur de l’énergie: l’un basé sur les politiques actuelles des pays, déclinant une vision prudente du rythme de la transition énergétique; un scénario médian incluant les mesures déjà annoncées par les États et un troisième incluant les mesures à adopter pour atteindre la neutralité carbone en 2050.

Signe de l’impact profond de la crise énergétique en cours, l’AIE ajoute un « cas de réponse supplémentaire » (ARC), étudiant l’hypothèse où les gouvernements mettraient en œuvre de nouvelles mesures si le conflit au Moyen-Orient se prolongeait.

Il ajoute un scénario de « faible transit par Ormuz », se demandant si le monde de l’énergie pourrait fonctionner sans passage par ce détroit.

« Si le secteur de l’énergie et l’économie mondiale ont fait preuve d’une résilience considérable, plus la crise durera, plus ses effets seront profonds. Et je ne vois aucune voie crédible permettant au monde de l’énergie de revenir à la situation antérieure », prévient le directeur exécutif de l’AIE.

La diversification des sources d’approvisionnement, une préférence marquée pour les ressources nationales disponibles et un soutien à une électrification accélérée sont les réponses communes à cette crise, souligne l’agence.

Dans son scénario médian, l’AIE prévoit que la demande mondiale de pétrole attendra un pic « autour de 2030 » avant un « lent déclin » tandis que la demande de gaz croîtrait jusqu’à environ 2035.

« Les énergies renouvelables enregistrent la plus forte hausse de la demande parmi tous les combustibles », ajoute l’agence dans ce scénario. Elles représenteraient la moitié de la production électrique d’ici 2035, contre 33% actuellement, avec le photovoltaïque au premier rang.

Électrification renforcée

Si la crise au Moyen-Orient devait se prolonger, l’agence détaille les implications d’un monde où les échanges énergétiques seraient durablement grippés.

Dans ce cas, la demande de pétrole à horizon 2035 serait moindre que dans le scénario médian, la demande de gaz augmenterait à un rythme moindre et les efforts d’électrification « pourraient se renforcer ».

Une certitude selon l’AIE: « la demande de charbon a bénéficié d’un coup de pouce à court terme lié à la crise, mais d’ici 2030, elle est en baisse dans tous nos scénarios ».

L’institution, créée en 1974 pour aider les pays riches à affronter le choc pétrolier, a produit depuis les années 2020 des scénarios décrivant un déclin des énergies fossiles et modélisé le chemin à suivre pour atteindre la neutralité carbone, condition pour endiguer le réchauffement.

Or, il subsiste « un écart important entre les trajectoires fondées » sur les scénarios prudent et médian — dont les résultats en termes de température varient entre 2,5 °C et 2,9 °C de réchauffement — et une trajectoire conforme à l’objectif de 1,5 °C, souligne l’AIE.

Seul le scénario « neutralité carbone », synonyme de forte adoption des énergies bas carbone, permettrait, à plus long terme, de revenir sous ce seuil.

« Les énergies renouvelables connaissent une forte croissance, mais les conclusions de l’AIE montrent à quel point les gouvernements sont encore loin de faire ce qui est nécessaire », a réagi le think tank Power Shift Africa.

Source : AFP