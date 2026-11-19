Le général Haykal : l’indépendance du Liban ne sera complète qu’avec la libération du territoire

Le général Rudolph Haykal, commandant en chef de l’armée libanaise, a affirmé que la fête de l’Indépendance survient dans un contexte exceptionnel, « marqué par l’occupation israélienne persistante du territoire libanais et les attaques et violations répétées qui font des martyrs et des blessés, détruisent des villages et des villes et empêchent les habitants de regagner leurs terres ».

Dans son discours prononcé à l’occasion du quatre-vingt-troisième anniversaire de l’indépendance, il a souligné que « la fête de l’Indépendance ne sera complète que lorsque le pays sera libéré et que l’autorité de l’État sera étendue à l’ensemble de son territoire ».

Il a ajouté : « Face à cette réalité, le rétablissement de la souveraineté sur l’ensemble de notre territoire demeure une priorité nationale inébranlable. »

L’occupation viole les accords

Le général Haykal a aussi souligné que l’armée continue « à accomplir ses missions et à remplir ses obligations nationales avec détermination et responsabilité, malgré les grandes difficultés et les dangers, attachée au succès des décisions du pouvoir politique et des accords existants, et travaille à achever son déploiement dans le sud et à étendre l’autorité de l’État sur l’ensemble de son territoire, ce qui exige que les armes soient réservées à l’État, tandis que l’occupation israélienne continue de violer ces accords et de manquer à ses obligations, ce qui entrave les efforts de l’armée et menace la sécurité et la stabilité du Liban. »

Préparation de la phase post-FINUL

Le chef de l’armée libanaise a déclaré que « la phase délicate que nous traversons exige le maintien du plus haut niveau de préparation, notamment à l’approche de la fin de la mission de la FINUL, ce qui rend d’autant plus importante la préparation de la phase suivante. »

Il a ajouté que « parallèlement aux missions menées par l’armée dans le sud, les unités militaires continuent de surveiller et de contrôler les frontières nord et est, de surveiller les eaux territoriales, de lutter contre le terrorisme, le crime organisé et le trafic de drogue, de contrecarrer les opérations de contrebande et de poursuivre ceux qui perturbent la sécurité. »

Fortification de l’intérieur

Dans le même temps, le général Haykal constate que la préservation de l’indépendance exige de « renforcer l’intérieur et de maintenir l’unité nationale, la stabilité et la paix civile, grâce au ralliement de tous les citoyens autour de l’armée », notant que « les ennemis du Liban cherchent à exploiter les circonstances difficiles pour pénétrer notre arène intérieure, ce qui exige les plus hauts niveaux de conscience et de sagesse, et de ne pas se laisser entraîner dans des tentatives d’incitation ou des objectifs suspects qui menacent l’unité des Libanais ».

Soutien accru

Le commandant en chef de l’armée a poursuivi en indiquant que « l’ampleur des responsabilités qui incombent à l’institution militaire exige de nous tous que nous travaillions au développement de nos capacités et à l’investissement du potentiel disponible de la meilleure façon possible ».

Saluant à cet égard « le soutien apporté par les pays frères et amis », Haykal a conclu en affirmant : « nous cherchons à élargir les horizons de la coopération et à accroître le soutien, en nous appuyant sur la confiance dont jouit l’institution militaire aux niveaux national et international »

Source : Médias