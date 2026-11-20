Netanyahu accusé d’instrumentaliser la menace iranienne pour bloquer la formation du gouvernement (Média israélien)

Des analystes israéliens estiment que le Premier ministre Benyamin Netanyahu cherche à instrumentaliser la menace iranienne pour promouvoir une nouvelle guerre contre l’Iran, dans le but d’entraver les tentatives de Gadi Eisenkot de former un gouvernement ou de contraindre les partis à établir un gouvernement d’union nationale sous sa direction.

L’analyste militaire du quotidien Haaretz, Amos Harel, a déclaré vendredi que Netanyahu avait de nouveau placé la menace iranienne au centre du débat politique, après que ses accusations selon lesquelles les partis arabes auraient « volé les élections » sont retombées.

« Le récit selon lequel les partis arabes auraient volé les élections s’est évaporé cette semaine. Le détournement de l’attention vers l’Iran, en revanche, est toujours bien vivant », a écrit Harel.

« Netanyahu, inquiet pour son avenir, déconnecté de la plupart des Israéliens et indifférent à leur sort, a de nouveau brandi la menace iranienne dans le but d’empêcher le bloc de l’opposition de former une coalition et, peut-être, de contraindre à la mise en place ultérieure d’un gouvernement d’union nationale », a-t-il ajouté.

Depuis le 8 novembre, Eisenkot tente de former un nouveau gouvernement après avoir été chargé de cette mission par le président israélien Isaac Herzog, à la suite des élections d’octobre.

Le scrutin a attribué 53 des 120 sièges de la Knesset au camp de Netanyahu, contre 67 aux partis qui lui sont opposés, dont 19 sièges détenus par les partis arabes .

Harel a indiqué que Netanyahu avait renouvelé ses déclarations concernant une « menace sécuritaire urgente et exceptionnelle de la part de l’Iran », qui nécessiterait, selon lui, un gouvernement d’union nationale incluant Eisenkot, à condition que celui-ci soit constitué selon les conditions de Netanyahu et sous sa direction.

« Il continue de promouvoir une éventuelle attaque contre l’Iran sous un gouvernement de transition, avec la coopération des États-Unis, ou du moins leur consentement tacite », a ajouté l’analyste.

Le New York Times, citant des sources informées, a rapporté, mercredi que Netanyahu cherchait à convaincre Washington de participer à une campagne aérienne de grande ampleur contre l’Iran, d’une durée de quatre à sept jours.

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi qu’il n’était pas pressé de prendre une décision concernant l’Iran.

Selon Harel, le chef d’état-major israélien, Eyal Zamir, s’oppose actuellement au lancement d’une nouvelle attaque contre l’Iran. L’armée estime que « le danger venant de l’Iran est réel, mais pas immédiat ».

D’après l’analyste, l’armée privilégie la stabilité politique intérieure, le consensus public et la coordination avec l’administration américaine avant toute nouvelle confrontation, notamment en raison des risques de représailles iraniennes sous la forme « d’attaques de missiles balistiques et de drones contre le territoire israélien, pendant une durée indéterminée ».

« Mais le chef d’état-major accepte également, dans une large mesure, l’idée qu’une troisième campagne contre l’Iran sera nécessaire à l’avenir », a précisé Harel.

Cette évaluation intervient malgré les déclarations répétées de Netanyahu et de Trump, depuis le premier affrontement de juin 2025, selon lesquelles une « victoire » avait été obtenue et la menace éliminée.

Israël, avec le soutien des États-Unis, a lancé une guerre contre l’Iran le 13 juin 2025, qui a duré 12 jours. Tel-Aviv et Washington ont ensuite engagé une deuxième guerre contre Téhéran le 28 février 2026.

Les parties ont conclu un cessez-le-feu en avril, avant de signer un protocole d’accord-cadre en juin. Sa mise en œuvre a ensuite été bloquée par des désaccords persistants concernant le programme nucléaire iranien, les sanctions et la sécurité de la navigation dans le détroit d’Ormuz.

« Le président américain Donald Trump, après avoir été entraîné par Netanyahu dans deux aventures militaires dans le golfe Persique (l’une relativement réussie, l’autre un échec retentissant), envisage une troisième confrontation avec l’Iran, malgré sa défaite cuisante aux élections de mi-mandat », a déclaré Harel.

Il a ajouté qu’après la défaite des républicains aux élections de mi-mandat, les évaluations à Washington estimaient que la guerre dans le golfe Persique était terminée, d’autant que le président avait attribué l’échec électoral de son parti à ce conflit.

Source : Anadolu