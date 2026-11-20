Le port de Djeddah contre le port de Hodeïda : les forces de Sanaa menacent de riposter à la coalition saoudienne

La coalition dirigée par l’Arabie saoudite a appelé vendredi à l’évacuation d’un port yéménite contrôlé par les forces de Sanaa qui ont menacé en retour de frapper les ports saoudiens et le quartier financier de Riyad.

« Le commandement des forces conjointes de la coalition demande aux civils d’évacuer le port d’Hodeïda », infrastructure stratégique sur les rives de la mer Rouge, a écrit sur X son porte-parole, Turki al-Malki.

Les forces de Sanaa ont immédiatement menacé de riposter en cas de bombardement sur Hodeïda, promettant de frapper le port de Djeddah ainsi que « tous les ports ennemis saoudiens le long de la côte de la mer Rouge ».

Les forces yéménites ont demandé l’évacuation de ces ports saoudiens à leurs employés et travailleurs et à toutes les compagnies maritimes.

Elles ont également prévenu que l’espace aérien saoudien, à l’exception de la zone au-dessus des villes saintes de La Mecque et de Médine, ne serait « pas sûr » les prochaines heures, avant de menacer de cibler de nouveau le quartier financier de la Cité économique du roi Abdallah de Riyad.

Une frappe des forces de Sanaa avait déjà ciblé jeudi le quartier financier où l’immense tour du fonds souverain saoudien avait eu ses fenêtres soufflées, selon l’AFP.

De même, les forces armées yéménites ont annoncé que la centrale électrique de Shuqaiq était une cible légitime dans les heures à venir, en réponse aux frappes saoudiennes contre les centrales électriques de Saada et de Mocha, appelant les travailleurs de la centrale à l’évacuer immédiatement et les citoyens à ne pas s’en approcher.

Vendredi, les combattants yéménites ont accusé les forces saoudiennes d’avoir attaqué un bateau transportant des civils à proximité du détroit de Bab el-Mandeb, tuant 19 personnes à son bord, d’après le porte-parole du ministère de la Santé de Sanaa.

🎥 شاهد | مجزرة سعودية بحق النازحين في عرض البحر 10-06-1448هـ 19-11-2026م 🔷 تقرير: محمد معوضة #جرائم_السعودية_في_اليمن https://t.co/3IsLfWzAZR — شاهد المسيرة (@ShahidAlmasirah) November 19, 2026

Après des années d’accalmie dans le conflit au Yémen, les hostilités ont repris en juillet avec le raid aérien saoudien sur l’aéroport de Sanaa et les attaques terrestres lancées par les troupes au sol soutenues par Riyad. Depuis, la coalition conduite par Riyad a mené des milliers de raids aériens et d’attaques aux missiles contre les régions contrôlées par Ansarullah.

Ce vendredi, la chaine de télévision de Sanaa al-Masirah a fait état de raids aériens intensifs sur plusieurs zones des gouvernorats de Taëz et de Saada, ciblant des zones résidentielles et des réseaux de communication, lors d’attaques simultanées qui ont touché les districts d’Al-Shamaitain, Majz, Munabbih et Ghamr.

Les forces de Sanaa ripostent en bombardant le royaume saoudien aux missiles balistiques et aux drones, visant en particulier ses aéroports et infrastructures énergétiques. Elles contrôlent largement Bab al-Mandeb où elles imposent un blocus aux navires saoudiens, en riposte au blocus qui leur est imposé par l’Arabie saoudite.

Source : Médias