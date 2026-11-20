Hajj Hassan : les arrestations arbitraires menacent la paix civile

Le député Hussein Hajj Hassan, membre du bloc parlementaire du Hezbollah Loyauté à la Résistance, a condamné les poursuites engagées contre cinq libanais dans les environs de Batroun et Bcharré au nord du Liban, qualifiant « leur arrestation d’arbitraire sans aucune justification légale ».

Dans une déclaration publiée vendredi, il a expliqué que « le 10 novembre, les forces de sécurité ont arrêté arbitrairement des citoyens libanais dans la région de Jourd al-Batroun et Bcharré, sans aucune justification légale, alors même qu’ils ne se trouvaient dans aucune situation suspecte, ne possédaient ni armes ni matériel illégal, et n’avaient commis aucun acte criminel justifiant leur arrestation ou des poursuites à leur encontre ».

Et de poursuivre : « Certains d’entre eux sont originaires de la région. Ils ont été emmenés pour interrogatoire jusqu’à ce que le commissaire du gouvernement les inculpe devant le tribunal militaire sur la base de fausses accusations dénuées de tout fondement juridique, ce qui constitue une atteinte manifeste aux droits et à la dignité des citoyens. »

Selon lui « les fuites délibérées d’informations relatives aux enquêtes dans les médias, la diffusion de récits fabriqués et trompeurs, de fausses nouvelles et de faits falsifiés par certaines hautes autorités sécuritaires et judiciaires, et le traitement frivole et irresponsable d’une affaire aussi sensible constituent une voie dangereuse qui expose l’autorité et certains organismes sécuritaires et judiciaires à des poursuites quant aux origines et aux objectifs de ces pratiques, ainsi qu’à leur soumission à des pressions et interventions extérieures contraires à l’intérêt national et au détriment de l’indépendance du pouvoir judiciaire, de la souveraineté de la décision nationale et des droits des citoyens. »

Hajj Hassan a ajouté qu’« en persistant dans ces pratiques, l’Autorité viole les droits de son peuple et sape la confiance dans les institutions censées protéger les citoyens, préserver leurs droits et garantir la sécurité et la stabilité ».

Il a averti que « ces pratiques ne font qu’aggraver les divisions, attiser le ressentiment et menacer la paix civile, à un moment où le pays a besoin du plus haut niveau de responsabilité, de sagesse et de cohésion nationale face à l’agression et à l’occupation israéliennes persistantes ».

Les autorités libanaises sont « entièrement responsables des répercussions de cette approche dangereuse et de toutes les conséquences de son entêtement », a conclu Hajj Hassan.

Source : Médias