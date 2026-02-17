2ème jour des manœuvres navales : fermeture du détroit d’Ormuz. « Les armes pendant la guerre seront différents de celles des manœuvres », selon le CGRI

L’Iran va fermer ce mardi le détroit d’Ormuz pendant plusieurs heures afin de maintenir la sécurité et la navigation maritime, a rapporté l’agence de presse iranienne Fars news, au second jour des manœuvres navales du Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) baptisées « Contrôle intelligent du détroit d’Ormuz ».

Lors d’une tournée aérienne de supervision de ces exercices, le commandant de la marine du CGRI, l’amiral Ali Reza Tangsiri, a déclaré : « Nous sommes prêts à tout moment à fermer le détroit d’Ormuz le plus rapidement possible ».

Il a assuré que « les armements qui arriveront sur le champ de bataille le jour de la guerre seront différents de ceux présentés lors des manœuvres ».

Lundi, le commandant des forces navales de l’armée iranienne, l’amiral Shahram Irani avait déclaré que ses forces surveillaient les mouvements ennemis 24 heures sur 24, soulignant qu’elles constituaient un « rempart imprenable » pour empêcher tout dommage contre le peuple iranien.

Le commandant de la marine des Gardiens de la révolution, Mohammad Akbarzadeh, a quant à lui affirmé que tous les navires étrangers présents dans la région sont sous la surveillance totale des renseignements et se trouvent dans les limites des capacités de défense de Téhéran.

Selon des médias iraniens, des drones capables de frapper des cibles aériennes et maritimes ont participé aux manœuvres navales.

D’après le journal israélien Maariv, Téhéran cherche par ces manœuvres, à faire comprendre que toute attaque contre son pays entraînerait une riposte visant l’économie mondiale.

Selon le journal, Israël estime que l’Iran signale une escalade qui débuterait par la fermeture du détroit d’Ormuz et pourrait inclure des attaques contre les bases américaines dans le Golfe, des frappes sur les installations pétrolières et gazières, voire des attaques sur le territoire israélien.

Pour sa part la télévision israélienne Channel 14 a révélé qu’un troisième porte-avions Bush devrait être également dépêché dans les jours prochains, pour rejoindre le porte-avions Abraham Lincoln, alors que le porte-avions Ford a besoin de 10 à 12 jours pour arriver en Méditerranée.

Quelque 500 attaques aériennes américaines pourraient être perpétrées quotidiennement dans les premiers jours pour passer à 350 ultérieurement, selon Channel 14

La chaine israélienne rapporta à la foi de sources militaires que l’heure zéro de l’attaque américaine contre l’Iran pourrait être fixée vers la mi-mars.

Des Awacs, des F16 et F12

Selon des médias internationaux, des avions E-3C Sentry AWACS de l’US Air Force ont commencé à atterrir en Grande-Bretagne en vue de leur déploiement sur des bases au Moyen-Orient.

Cet appareil est une plateforme aéroportée de détection et de contrôle avancée, considérée comme les « yeux » des forces aériennes américaines et de l’OTAN dans le ciel. Il est équipé d’un dôme radar rotatif (9 mètres de diamètre) qui assure une surveillance complète à 360 degrés, le suivi des cibles aériennes et maritimes et la gestion des combats aériens.

Un important déploiement d’avions militaires américains vers le Moyen-Orient se poursuit , comprenant 36 F-16 et 12 F-22.

Source : Divers