L’Iran révèle les pertes liées aux récentes émeutes

Asghar Jahangir, porte-parole du pouvoir judiciaire iranien, a annoncé les estimations des pertes et des dégâts matériels survenus dans plusieurs provinces lors des émeutes qui ont secoué le pays fin décembre, d’après un rapport du Centre des avocats du pouvoir judiciaire.

Le porte-parole a indiqué que « 749 commissariats de police, 750 agences bancaires, 600 distributeurs automatiques de billets, 120 centres de la milice Bassidj, 350 ambulances et bus, 50 camions de pompiers et 253 gares routières ont été endommagés ».

Selon le porte-parole, les premières estimations incluent également les pertes subies par d’autres infrastructures et biens privés, notamment : « 350 mosquées, 300 logements, 700 commerces de proximité et 800 véhicules privés ».

L’estimation initiale des dégâts causés aux infrastructures dans 21 villes s’élève à 10 000 milliards de tomans.

Les pertes totales par province s’élèvent à : (1 USD = 160 000 Tomans)

Gilan : 10 000 milliards de Tomans

Ispahan : 3 300 milliards de Tomans

Alborz : 2 500 milliards de Tomans

Téhéran : 2 500 milliards de Tomans

Fars : 2 100 milliards de Tomans

Ilam : 2 000 milliards de Tomans

Mazandaran : 1 500 milliards de Tomans

Markazi : 1 500 milliards de Tomans

Khuzestan : 1 000 milliards de Tomans

Golestan : 1 000 milliards de Tomans

Hamadan : 1 000 milliards de Tomans

