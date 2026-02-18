L’élimination des missiles balistiques un objectif israélien. L’Iran s’accroche à son arsenal : refus des expériences irakienne et libyenne

Par Hussein al-Amin

Alors que les négociations américano-iraniennes se poursuivent, la question du programme balistique iranien refait surface. ‘Israël’ exige que sa limitation soit une condition de tout accord entre Washington et Téhéran. Cette exigence n’est pas arbitraire ; elle repose sur un ensemble de données et d’expériences que Tel-Aviv estime ne pouvoir ignorer dans le cadre d’un accord se contentant de reproduire le Plan d’action global commun (JCPOA) de 2015.

Selon les informations disponibles, le programme de missiles balistiques iranien combine un vaste arsenal et plusieurs familles de missiles – à courte et moyenne portée – avec une infrastructure opérationnelle robuste comprenant de multiples sites de lancement, des installations souterraines et des plateformes mobiles.

Bien que la portée de ces missiles varie, la portée maximale officiellement déclarée est d’environ 2 000 km.

Au cours des deux dernières décennies, les usines militaires iraniennes se sont concentrées sur l’amélioration de la disponibilité opérationnelle, de la vitesse de lancement et de la précision, plutôt que sur l’augmentation de la portée.

Trois caractéristiques structurelles clés de ce programme se dégagent :

Premièrement, la taille et la diversité de l’arsenal ; il s’agit du plus important et du plus diversifié du Moyen-Orient, estimé en 2023 à « plus de 3 000 missiles balistiques », tandis que les estimations israéliennes et occidentales actuelles, suite à la dernière guerre contre l’Iran, oscillent entre 1 500 et 2 000.

Deuxièmement, l’accent mis sur la précision et la disponibilité opérationnelle ; Téhéran a investi de manière croissante au cours des deux dernières décennies dans l’amélioration de sa « préparation au combat et de sa précision » et dans le développement de missiles à propergol solide.

Dans la phase initiale du programme, durant les années 1990 et au début des années 2000, l’objectif était de disposer d’une capacité de dissuasion à longue portée, avant que les investissements ne se concentrent sur l’amélioration de la disponibilité opérationnelle et de la précision.

Troisièmement, il y a l’infrastructure souterraine et la multiplicité des sites de lancement. L’Iran a investi dans des « villes de missiles » réparties sur son territoire.

Cette infrastructure réduit l’efficacité du ciblage des seules infrastructures de surface, car les installations souterraines sont difficiles à détruire en raison de leur profondeur et de leurs fortifications. Cela confère à Téhéran une capacité opérationnelle et de lancement soutenue, comme l’a démontré le dernier affrontement l’année dernière.

Bien que les systèmes de défense aérienne et les avions de chasse israéliens, américains, et même britanniques, français, allemands et jordaniens aient réussi à intercepter un grand nombre de missiles et de drones à cette époque, l’intensité des tirs, la variété des types, des portées et des trajectoires de vol ont rendu la tâche difficile et ont mis à rude épreuve les systèmes de défense.

Parallèlement, l’Iran est parvenu à atteindre directement les territoires palestiniens occupés. De nombreux rapports occidentaux publiés après la guerre ont évoqué les difficultés rencontrées par les systèmes d’interception américains et israéliens, ainsi que le risque de pénurie de munitions si les tirs de missiles n’avaient pas cessé.

À l’inverse, la stratégie israélienne pendant la guerre visait à empêcher tout lancement, et non pas seulement à les intercepter.

Après avoir largement neutralisé les défenses aériennes iraniennes, les avions et les drones ennemis ont mené des opérations de ciblage intensives contre les bases de missiles, leurs entrées et sorties, et les sites de lancement.

Les drones ont également poursuivi les plateformes de lancement mobiles et sont parvenus à en détruire plusieurs, tandis que les avions ciblaient les complexes industriels liés au programme de missiles à travers l’Iran.

Le plan visait donc à neutraliser les bases de missiles, difficiles à détruire totalement, à anéantir les sites de lancement et à frapper les usines et les matières premières essentielles à leur fabrication, afin d’empêcher toute production pendant et après la guerre.

Cependant, les évaluations israéliennes elles-mêmes indiquent que l’Iran a relancé ses principales chaînes de production et est parvenu à fabriquer des centaines de missiles depuis la fin du conflit, compensant ainsi une part importante de ses pertes.

Les rapports israéliens et occidentaux convergent vers le chiffre d’environ 2 000 missiles balistiques opérationnels.

Face à ces réalités, constatées par ‘Israël’ pendant et après la guerre, les États-Unis se sont efforcés d’établir une « ligne rouge » dans toute négociation avec l’Iran.

Après avoir longtemps présenté le programme nucléaire iranien comme une « menace existentielle », ‘Israël’ a commencé à promouvoir l’idée que le programme de missiles iranien constituait également une menace similaire, même sans capacité nucléaire.

Cette évolution fait suite à l’expérience directe, par ‘Israël’, de l’étendue des dégâts qu’un seul missile peut infliger avec une grande précision et une marge d’erreur infime.

Alors que des photographies aériennes et des rapports ayant fait l’objet de fuites révèlent les dégâts infligés aux bases militaires israéliennes et au cœur des villes occupées, des images satellites récemment publiées par les médias iraniens montrent des impacts directs sur des bases clés, notamment la base aérienne de Tel Nof, ainsi que des dégâts dans le nord de Tel Aviv, où un seul tir de missile a totalement détruit quatre bâtiments et endommagé les structures environnantes. Ces images montrent également de multiples impacts sur la centrale électrique de Haïfa.

Dans ce contexte, Tel Aviv exige que la portée des missiles balistiques iraniens soit limitée à une portée « défensive » de 300 km maximum, les transformant de fait en missiles tactiques et non stratégiques, et les empêchant de menacer des cibles régionales éloignées.

Imposer cette limite reviendrait, en pratique, à éliminer la catégorie des missiles à moyenne portée, considérés comme le fleuron du programme iranien, capables d’atteindre ‘Israël’ depuis le cœur de l’Iran ; étant donné que la distance entre l’ouest de l’Iran et le centre des territoires occupés dépasse 1 000 km.

De même qu’Israël avait fondé ses négociations d’avant-guerre avec l’Iran sur l’expérience du démantèlement du programme nucléaire libyen en 2003 – lorsque Tripoli avait annoncé le démantèlement de ses programmes d’armes de destruction massive et le transfert de leurs composants aux États-Unis et au Royaume-Uni sous supervision internationale après l’invasion de l’Irak et le renversement du régime de Saddam Hussein –, il fonde aujourd’hui sa position sur l’expérience irakienne après la première guerre du Golfe en 1991.

Fort d’un mandat du Conseil de sécurité et grâce à des mécanismes d’inspection coercitifs prévus par les résolutions internationales, l’Irak était alors autorisé à posséder des missiles d’une portée maximale de 150 km, tandis que les missiles à plus longue portée et leurs programmes de développement étaient interdits.

Plusieurs entités, dont des comités de l’ONU et des équipes d’inspection techniques américaines et européennes, supervisaient le processus, habilitées à pénétrer immédiatement sur tout site militaire ou industriel en Irak, à démanteler les chaînes de production, à confisquer les équipements et les systèmes de guidage, et à assurer une surveillance constante par satellite et par avion.

Cette inspection, de nature coercitive, était une condition préalable à la levée des sanctions, toute violation exposant l’Irak au risque de frappes militaires.

Dans le cas libyen, quelques années seulement après le démantèlement « volontaire » du programme nucléaire, le régime de Mouammar Kadhafi s’est effondré en 2011 suite à une intervention militaire occidentale directe.

Quant au cas irakien, malgré l’engagement de Bagdad à démanteler son programme de missiles sous la contrainte et sous supervision internationale, les sanctions ont été maintenues et l’embargo renforcé avant que les États-Unis et leurs alliés n’envahissent l’Irak, renversant son gouvernement et occupant le pays.

Par conséquent, il semble difficile pour les dirigeants iraniens de reproduire l’une ou l’autre de ces expériences, d’autant plus que les Iraniens nient vouloir se doter de l’arme nucléaire et affirment que leur programme de missiles constitue la meilleure garantie de leur sécurité et de leur souveraineté, ainsi que le principal moyen de dissuasion face à leurs ennemis.

Source : Traduit à partir d'AlAkhbar