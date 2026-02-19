La torpille Houte pourrait être l’armée évoquée par le guide suprême

Dans ses menaces mardi à Washington, Guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, avait déclaré dans un discours que « le porte-avions est certes une arme redoutable, mais l’est davantage l’arme capable de le faire couler ».

Selon le site web israélien Netsiv, c’est la torpille rapide iranienne Houte (Baleine) qui est l’arme évoquée par le guide suprême et sur laquelle Téhéran compte pour faire couler les porte-avions américains déployés dans la région USS, dont Abraham Lincoln et USS Gerald R. Ford. Ce dernier devrait arriver ce jeudi au Moyen-Orient.

La torpille Houte serait une version modifiée de la torpille russe VA-111 Shkval. Elle utilise la technologie de supercavitation, se déplaçant à l’intérieur d’une bulle de gaz qui réduit la friction de l’eau, ce qui lui permet d’atteindre des vitesses allant jusqu’à 360 kilomètres par heure, soit plus de quatre fois la vitesse des torpilles conventionnelles.

Propulsée par un moteur-fusée à propergol solide, la torpille peut être lancée depuis des sous-marins, des navires de surface ou d’autres plateformes navales. Elle emporte une ogive d’environ 210 kilogrammes d’explosifs.

Selon les évaluations israéliennes, la vitesse de Houte réduit le temps de réaction des navires ciblés, la rendant difficile à intercepter. Cependant, le rapport souligne également sa portée limitée, estimée entre 10 et 50 kilomètres, et les difficultés rencontrées avec ses systèmes de guidage en raison du niveau de bruit élevé généré par son mouvement dans la bulle de gaz.

La présentation de cette arme intervient dans un contexte de tensions croissantes entre Washington et Téhéran, alors que les États-Unis renforcent leur présence navale dans la région, ce qui fait craindre une confrontation directe.

Source : Médias