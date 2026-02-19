L’armée us informe Trump qu’elle est prête à la guerre contre l’Iran. Craintes israéliennes de l’option « apocalyptique » (Médias)

L’armée américaine a informé la Maison Blanche de sa disposition à lancer des frappes contre l’Iran dès la fin de la semaine, alors que des fuites israéliennes faisaient état d’un état d’alerte maximale en Israël et d’une anticipation du pire scénario.

Selon CBS News, citant des responsables, de hauts responsables de la sécurité nationale ont informé Trump que l’armée est prête à mener des frappes dès samedi, mais que le délai pour toute action pourrait s’étendre au-delà du week-end, soulignant que le président n’avait pas encore pris sa décision.

Selon d’autres sources citées par des médias américains, Trump discute en privé des options pour et contre une action militaire, et continue de consulter ses conseillers et alliés sur la meilleure ligne de conduite à adopter, et « y consacre beaucoup de temps ».

Davantage d’armes

NBC News, citant des responsables américains et des sources ouvertes, a rapporté que le Pentagone continue d’envoyer un grand nombre d’armes supplémentaires au Moyen-Orient, notamment davantage de navires de guerre, de systèmes de défense aérienne et de sous-marins, en prévision d’une éventuelle frappe militaire contre l’Iran.

L’article cite également des responsables américains affirmant que le porte-avions Gerald Ford et ses navires d’escorte devraient arriver au Moyen-Orient dans les prochains jours, tandis qu’un sous-marin nucléaire se trouve déjà en Méditerranée.

La chaîne a indiqué qu’à son arrivée, le porte-avions Ford rejoindrait le porte-avions Abraham Lincoln et ses navires d’escorte qui forment le groupe aéronaval dans le Golfe, précisant qu’un certain nombre de capacités de défense aérienne, notamment les systèmes Patriot, n’ont pas encore été pleinement opérationnelles.

De la Grande-Bretagne au Moyen-Orient

Quant à CNN, des sources lui ont indiqué que l’US Air Force a commencé à déplacer des avions de chasse et des avions ravitailleurs de ses bases en Grande-Bretagne vers des emplacements plus proches du Moyen-Orient, dans le cadre de renforts qui comprenaient également des moyens navals.

Des responsables ont expliqué que le Pentagone « repositionne » temporairement certaines forces hors du Moyen-Orient en prévision d’une éventuelle riposte iranienne, soulignant que ces mesures font partie des préparatifs de routine et ne signifient pas nécessairement qu’une attaque est imminente.

Dans les prochaines semaines

Par ailleurs, Axios a cité un conseiller du président américain affirmant qu’il y a 90 % de chances qu’une action militaire soit menée contre l’Iran dans les semaines à venir, notant que l’entourage de Trump le met en garde contre une guerre.

Il a ajouté que le président Trump commençait à s’ennuyer du fait qu’un accord entre Washington et Téhéran ne semblait pas probable pour le moment.

13 navires au M-O

Wall Street Journal, quant à lui, a cité un responsable de la marine américaine affirmant que les États-Unis disposent désormais de 13 navires au Moyen-Orient et en Méditerranée orientale pour soutenir toute opération potentielle.

Le journal a également cité des responsables américains affirmant que les États-Unis disposent d’une puissance de feu leur permettant de mener une guerre aérienne soutenue pendant des semaines contre l’Iran.

Le Gerald Ford près “d’Israël”

Le New York Times a cité des responsables de l’administration Trump et du Pentagone affirmant que les États-Unis ont renforcé leurs capacités de défense depuis que le président Trump a menacé de frapper l’Iran en janvier dernier.

Le journal a également cité des responsables militaires affirmant que le porte-avions Gerald Ford pourrait arriver en Méditerranée d’ici la fin de cette semaine ou le début de la semaine prochaine.

Ils ont ajouté que le porte-avions Gerald Ford serait probablement déployé initialement près des côtes israéliennes.

Un responsable militaire américain a confié à ce media que l’armée est désormais capable de protéger ses forces et ses alliés contre toute représailles iraniennes.

L’article citait également des responsables de la sécurité nationale américaine affirmant que Trump avait été informé que le succès de toute opération visant à changer la direction iranienne était incertain.

L’option de l’apocalypse

En Israël, le journal Maariv a indiqué que l’armée israélienne était en état d’alerte maximale depuis environ un mois, que le niveau de préparation augmentait de jour en jour et qu’il existait une crainte que l’Iran recoure à ce qu’il a décrit comme « l’option de l’apocalypse », malgré les évaluations israéliennes selon lesquelles les capacités de lancement et de bombardement de l’Iran sont limitées, selon le journal.

Le site web Walla a cité des sources israéliennes affirmant que l’armée américaine est prête à la guerre et est passée en « mode siège », attendant la décision du président Trump, notant que la taille des forces américaines préparées à ce moment-là est suffisante pour lancer une attaque à grande échelle contre l’Iran.

Plus proche de l’attaque que de l’accord

Et ces sources d’ajouter que les États-Unis étaient plus proches d’une attaque contre l’Iran que d’un accord avec ce pays.

Ces développements coïncident avec des pourparlers indirects qui ont duré plusieurs heures à Genève entre négociateurs américains et iraniens. Les responsables américains ont déclaré que des progrès avaient été réalisés, mais que des points en suspens nécessitaient des discussions plus approfondies.

La porte-parole de la Maison Blanche, Carolyn Leavitt, a annoncé que les États-Unis s’attendent à ce que l’Iran fournisse davantage de détails concernant sa position de négociation dans les deux prochaines semaines, soulignant que « la diplomatie est le premier choix du président », tandis que l’option militaire reste envisagée.

Dans ce contexte, Reuters a cité un haut responsable américain affirmant que l’Iran devrait soumettre une proposition écrite décrivant comment résoudre le différend avec les États-Unis, dans le cadre des récentes discussions à Genève.

Le responsable a expliqué que Téhéran avait accepté, lors des pourparlers de Genève, de soumettre une proposition écrite abordant les moyens de répondre aux préoccupations de Washington, ajoutant : « Nous attendons actuellement cette proposition de la part des Iraniens. »

Vers la mi-mars

Le responsable a noté que Trump avait ordonné la poursuite du renforcement des forces américaines dans la région, notamment l’arrivée du deuxième groupe de porte-avions, ajoutant que ces forces devraient être à « plein effectif » d’ici la mi-mars.

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio doit se rendre en Israël pour rencontrer le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le tenir informé des derniers développements des négociations, selon des responsables américains.

Source : Médias