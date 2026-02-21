Les armes iraniennes qui peuvent couler les navires de guerre

Après que le guide suprême de la révolution islamique en Iran l’ayatollah Khamenei a menacé de couler le porte-avions américain, une question se pose : quelles armes iraniennes permettraient d’atteindre cet objectif ambitieux ?

1️⃣ Les missiles balistiques antinavires Zulfiqar Basir

Il s’agit de missiles balistiques équipés de systèmes de guidage terminal conçus pour frapper des cibles navales mobiles. Le missile se déplace à des vitesses extrêmement élevées (quasi hypersoniques en phase terminale), ce qui le rend difficile à intercepter.

Le défi pour ces missiles : toucher avec précision un porte-avions en mouvement en mer exige des renseignements en temps réel et des capacités de suivi avancées.

2️⃣ Les missiles de croisière antinavires Noor Qadir

Ces missiles volent à très basse altitude au-dessus de la surface de la mer (vol rasant), ce qui réduit le temps de détection. Ils peuvent être lancés depuis la terre, des bateaux ou des drones. Ils sont difficiles à contrer avec des systèmes de défense avancés comme Aegis.

3️⃣ Les vedettes d’attaque rapide (Tactique d’attaque par essaim)

Historiquement, l’Iran a eu recours à des attaques menées par des essaims de vedettes d’attaque rapide, armées de missiles ou de torpilles, pour submerger les défenses lors de ses opérations navales.

4️⃣ Torpilles lourdes

• Comme la torpille Hoot

Elle utilise la technologie de supercavitation pour augmenter sa vitesse sous-marine.

5️⃣ Mines marines

L’Iran possède un important stock de mines qui, pendant la guerre contre l’Irak, ont permis de couler des pétroliers et de grands navires, incitant les grandes puissances à déployer massivement des dragueurs de mines.

Est-il réellement possible de couler un porte-avions ?

Théoriquement : Oui, tout navire peut être coulé s’il subit des dommages importants et concentrés.

Mais en pratique :

• Une attaque concentrée et simultanée provenant de plusieurs directions est nécessaire.

• Les défenses aériennes et navales doivent être percées.

Cela exige un travail de renseignement précis et sophistiqué, ainsi qu’un effet de surprise.

Les experts en la matière estiment qu’il est beaucoup plus facile de neutraliser un porte-avions (mission neutralisée) et donc de le rendre inopérant que de le couler complètement.

