Terje Rød-Larsen filait à Epstein des notes sur les relations entre le Hezbollah et l’État libanais

Les observateurs ont relevé l’absence totale de toute mention de l’implication de Terje Rød-Larsen, ancien envoyé spécial de l’ONU au Liban, chargé de la mise en œuvre de la résolution 1559 du Conseil de sécurité entre 2006 et 2016, dans la couverture médiatique des organes affiliés au régime libanais.

En Norvège, son pays d’origine, Rød-Larsen fait actuellement l’objet d’une enquête pour corruption et abus de pouvoir, suite à la révélation de sa relation étroite avec Jeffrey Epstein, délinquant sexuel et trafiquant d’êtres humains condamné. Les poursuites judiciaires en Norvège ne se limitent pas à Rød-Larsen ; elles visent également son épouse, la diplomate Mona Juhl, qui était jusqu’à récemment ambassadrice de Norvège en Jordanie et en Irak. Elle a été limogée après la révélation de preuves, dans les documents Epstein, l’impliquant dans les scandales.

Les documents Epstein ont révélé que Terje Rød-Larsen tenait à informer Jeffrey Epstein des développements politiques internationaux, notamment au Moyen-Orient.

Certains documents révèlent que Rod-Larsen était impliqué dans la transmission de courriels contenant des informations relayées par des informateurs libanais à des membres du personnel de l’ONU, qui les lui transmettaient ensuite. Il transmettait également régulièrement à Epstein des notes de presse et des analyses clés sur les relations entre le Hezbollah et l’État libanais.

Des documents WikiLeaks avaient révélé que Terje Rød-Larsen, en collaboration avec le Département d’État américain et les dirigeants du Mouvement du 14 mars, a travaillé en équipe et coordonné les affaires intérieures et étrangères du Liban pendant son mandat, alors qu’il supervisait la mise en œuvre de la résolution 1559 du Conseil de sécurité de l’ONU.

Il convient de noter que Terje Rød-Larsen et son épouse ont joué un rôle dans les négociations secrètes qui ont abouti aux accords d’Oslo. Récemment, il a été révélé que d’importantes transcriptions de ces négociations manquaient aux archives du ministère norvégien des Affaires étrangères. On soupçonne Terje Rød-Larsen d’avoir participé à la dissimulation de ces documents, étant donné qu’ils documentaient des tactiques potentiellement sournoises utilisées contre l’équipe de négociation palestinienne pendant les négociations pour obtenir des concessions qui ont finalement conduit à l’accord, lequel a davantage profité aux Israéliens qu’aux Palestiniens.

