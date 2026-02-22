Syrie : un journaliste assassiné après avoir critiqué la dégradation de la situation sécuritaire

L’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH) a rapporté dimanche l’assassinat du journaliste Alaa Muhammad, membre de la communauté alaouite, abattu dans le village de Nini, dans la région de Qardaha, province de Lattaquié.

L’OSDH a indiqué que les circonstances de cet assassinat restent floues et qu’aucune déclaration officielle n’a été faite à ce sujet.

Selon des sources locales, le corps de Muhammad a été retrouvé à son domicile, tué sur le coup par balle à bout portant. Aucune information n’est confirmée concernant les auteurs ou les motivations du crime.

Son assassinat est survenu environ quatre heures après une diffusion en direct sur sa chaîne YouTube, au cours de laquelle il abordait des questions politiques et sécuritaires, notamment la déclaration du Conseil de la Choura du peuple de Busra al-Sham à Deraa. Il avait alors décrit que la situation à Deraa était liée à des puissances régionales à savoir les Emirats arabes unis et internationales, impliquant les USA et la Russie.

Muhammad a aussi évoqué la dégradation de la situation sécuritaire et les affrontements à Deir Ezzor et à Damas et les incursions et arrestations israéliennes dans la province de Quneitra.

Il affirmait que le gouvernement actuel « poursuivra son action », mais que, selon lui, il lui faudrait beaucoup de temps pour constituer une « armée quasi nationale ».

Il révélait l’existence de factions affiliées au ministère de la Défense dans chaque ville, tandis que d’autres, expliquait-il, agissaient pour des intérêts privés ou étrangers. Il demandait : « Après 14 mois, qu’a-t-on accompli ? Que peut-on accomplir ? Je pense que rien. »

Alaa Muhammad est issu du monde des médias sportifs, ayant travaillé pendant des années dans le journalisme sportif avant de se tourner vers l’activisme public l’année dernière. Il était actif au sein du « Groupe pour la paix civile » dans la région côtière syrienne.

Les autorités de transition l’ont arrêté le 18 mai de l’année dernière devant le bâtiment de la Direction de la jeunesse et des sports, avant de le relâcher et de l’autoriser à reprendre ses activités médiatiques et communautaires.

Selon l’OSDH, le nombre de victimes de représailles et de liquidations depuis le début de 2026 dans divers gouvernorats syriens a atteint 40 personnes, dont 36 hommes, 3 femmes et un enfant.

L’Observatoire a en outre recensé 41 incursions israéliennes en territoire syrien depuis début février, dans le cadre d’une escalade de l’activité militaire israélienne dans les régions méridionales.

Source : Médias