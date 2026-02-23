Araghchi : Nous avons le droit de nous défendre. Nos missiles ne peuvent atteindre le sol américain mais ses bases dans la région

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a affirmé dimanche que « Si les Etats-Unis nous attaquent, nous avons tout à fait le droit de nous défendre ».

« Nos missiles ne peuvent pas atteindre le sol américain. Nous devons donc manifestement trouver une autre solution (…) et frapper les bases américaines dans la région », a-t-il ajouté lors d’une interview accordée a CBS News, sans donner plus de précisions.

« la diplomatie est le seul moyen de répondre aux préoccupations nucléaires des États-Unis », a-t-il ajouté indiquant qu’« un travail est en cours pour formuler une nouvelle proposition » qui sera présentée lors des négociations.

« Actuellement, nous négocions exclusivement sur la question nucléaire, et aucun autre dossier n’est sur la table, a-t-il assuré.

Selon l’agence Reuters, lors des pourparlers à Genève, les Américains ont remis une enveloppe à l’Iran par l’intermédiaire de médiateurs omanais concernant le programme de missiles balistiques iranien, mais le ministre iranien des Affaires étrangères a refusé de l’ouvrir, car l’Iran ne considère pas son programme de missiles comme faisant partie des négociations.

M. Araghchi a expliqué pour la CBS que « les détails de l’accord et la rédaction de son texte sont actuellement en cours », évoquant la possibilité d’une rencontre indirecte avec la partie américaine à Genève vendredi prochain, en présence de l’envoyé spécial Steve Witkoff.

Il a ajouté : « Nous travaillons encore sur un projet de proposition et nous nous efforçons de le formuler de manière à prendre en compte les préoccupations et les intérêts des deux parties », soulignant la possibilité de « finaliser la proposition, de préparer un texte de qualité et de parvenir rapidement à un accord lors de notre rencontre avec M. Witkoff ».

Selon le site web américain « Axios », les États-Unis sont prêts pour une nouvelle série de négociations nucléaires avec l’Iran à Genève jeudi prochain, si Téhéran présente une proposition détaillée.

Le ministre iranien estime qu’« il existe encore une réelle opportunité de parvenir à une solution diplomatique mutuellement avantageuse », ajoutant : « C’est à notre portée ».

De la seule compétence de Téhéran

Dans ce contexte, Araghchi a souligné le droit de l’Iran à tirer profit de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, précisant que la manière dont l’Iran exerce ce droit, relève de sa seule compétence.

Il a expliqué que l’enrichissement d’uranium est un point sensible des négociations, ajoutant que l’équipe américaine connaît la position de l’Iran, et que les deux pays ont échangé leurs préoccupations et œuvrent à la recherche d’une solution.

« Nous avons développé nous-mêmes la technologie nucléaire, grâce aux efforts de nos scientifiques, et elle revêt une grande valeur à nos yeux, car nous en avons payé le prix fort », a-t-il rappelé soulignant que la question de la technologie nucléaire est aujourd’hui « une question de fierté et de dignité nationales pour les Iraniens, et nous n’y renoncerons pas. »

Il a également insisté sur le fait qu’il n’existe aucune justification juridique pour exiger un « enrichissement zéro » de l’Iran, étant donné que toutes ses activités sont pacifiques et soumises au contrôle de l’Agence internationale de l’énergie atomique. Il a rappelé que l’Iran est un membre engagé du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et qu’il entend exercer et mettre en œuvre ses droits légitimes.

« Les actions militaires de Washington ne nous intimident pas. »

Interrogé sur la possibilité d’une attaque du président américain Donald Trump contre l’Iran, le ministre iranien des Affaires étrangères a répondu : « Je ne peux pas juger si Trump a l’intention d’attaquer l’Iran ou s’il utilise cette menace comme moyen de pression. »

Araghchi a déclaré : « Il n’y a aucune raison de déployer ou de positionner des troupes », ajoutant : « Cette action ne nous intimidera pas. »

Et d’ajouter: « Nous avons le droit de nous défendre si nous sommes attaqués par les Américains. Nos missiles ne peuvent pas atteindre le sol américain, mais nous frapperons les bases. »

Cette annonce intervient alors que la présidence iranienne a indiqué plus tôt dans la journée de dimanche qu’Araghchi avait présenté au cabinet un rapport sur les derniers contacts, consultations et positions des parties négociatrices.

Lors de la réunion du cabinet, le ministre iranien de la Défense, le général de brigade Aziz Nasirzadeh, a assuré que « les mouvements dans la région et au-delà font l’objet d’une surveillance constante ».

Nassirzadeh a déclaré que les forces armées iraniennes étaient « pleinement préparées à tous les niveaux opérationnels ».

Source : Médias