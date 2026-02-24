Scandale Epstein en Grande-Bretagne : Mandelson arrêté, l’Australie soutient l’exclusion d’Andrew de la succession au trône

La police britannique a arrêté lundi l’ancien ambassadeur à Washington, Peter Mandelson, en raison de ses liens avec le pédophile criminel condamné Jeffrey Epstein. Parallèlement, le Premier ministre australien, Anthony Albanese, a déclaré « soutenir le projet d’exclure Andrew, frère du monarque britannique, de la succession au trône ».

La police métropolitaine de Londres a indiqué dans un communiqué « avoir arrêté un homme de 72 ans, soupçonné d’abus de fonction, à une adresse du nord de Londres, sans le nommer, conformément à la procédure britannique ». Cependant, les médias britanniques ont confirmé qu’il s’agissait de Peter Mandelson.

La police a ajouté que « le suspect a été conduit au commissariat pour être interrogé ». Les médias locaux ont diffusé des images de Mandelson quittant son domicile du centre de Londres, escorté par des policiers en civil qui l’ont fait monter dans une voiture banalisée.

Enquête sur des fuites d’informations

La police a ouvert une enquête criminelle au début du mois après que le gouvernement du Premier ministre Keir Starmer lui a transmis la correspondance entre Mandelson et Epstein, suite à la publication par le département de la Justice américain, fin janvier, d’une importante quantité de documents concernant Epstein.

Ces documents suggèrent que « Mandelson aurait transmis à Epstein des informations gouvernementales sensibles en 2009, susceptibles d’avoir des répercussions sur les marchés financiers, alors qu’il était membre du gouvernement entre 2008 et 2010 ». Mandelson n’est pas inculpé de crimes sexuels.

Mandelson a été démis de ses fonctions diplomatiques en septembre dernier suite à la polémique grandissante concernant son amitié persistante avec Epstein, même après la condamnation de ce dernier pour agressions sexuelles en 2008.

Dans le cadre de cette enquête, la police a perquisitionné deux domiciles de Mandelson, l’un à Londres et l’autre dans l’ouest de l’Angleterre.

Source : Médias