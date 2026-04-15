Mouvement Amal : Nous rejetons les négociations directes avec « Israël »et le Mécanisme est le cadre pour mettre fin à l’agression

Le chef de l’organe exécutif du Mouvement Amal, Moustafa al-Fouani, a affirmé mardi « le rejet catégorique par le mouvement de toute forme de négociations directes avec l’occupant israélien ».

Al-Fouani a ajouté que « le Comité du Mécanisme demeure le cadre pratique et opérationnel pour mettre fin à l’agression et rétablir la pleine application de l’accord de cessez-le-feu ».

Cette déclaration intervient après la rencontre, aujourd’hui, entre l’ambassadrice du Liban à Washington, Nada Hamadeh Mouawad, et l’ambassadeur « d’Israël » aux États-Unis au Département d’État, sous l’égide de Washington, malgré la poursuite des attaques israéliennes dans différentes régions du Liban.

Il convient de noter que le secrétaire général du Hezbollah, cheikh Naïm Qassem, a réaffirmé le rejet par le parti de toute négociation directe avec l’entité occupante, les qualifiant de « futiles » et de concession gratuite de la part des autorités libanaises. Cette position est partagée par le public libanais qui rejette et exprime sa colère face à cette décision.

Source : Médias