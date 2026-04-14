Associated Press : Un nouveau round de négociations entre Téhéran et Washington pourrait se tenir jeudi

Des responsables pakistanais ont proposé d’accueillir un deuxième round de discussions entre Washington et Téhéran à Islamabad d’ici quelques jours, selon les informations rapportées par l’agence Associated Press.

Ces responsables ont précisé que le premier round des discussions américano-iraniennes s’inscrit dans un processus diplomatique continu et ne constitue pas « un effort ponctuel ». Dans le même contexte, un diplomate d’un pays médiateur a affirmé que Téhéran et Washington se sont « déjà mis d’accord pour tenir un nouveau round de discussions ».

Quand et où ?

Concernant le calendrier et le lieu, l’Associated Press cite des responsables américains affirmant qu’Islamabad est « à nouveau proposée comme option pour accueillir ce nouveau cycle de pourparlers », bien que « Genève soit également une possibilité envisagée ». Bien que le lieu n’ait pas encore été définitivement tranché, les responsables américains estiment que la rencontre « pourrait se tenir ce jeudi ».

Mouvement diplomatique après l’échec du premier round

Cela intervient au moment où plusieurs rapports de presse et centres de recherche internationaux s’accordent sur le fait que l’administration américaine a épuisé ses options face à l’Iran. Ils considèrent que les options militaires n’ont pas atteint leurs objectifs stratégiques visant à soumettre Téhéran, alors que se dessinent les contours d’une activité diplomatique intense pour organiser un nouveau cycle de négociations.

Les négociations à Islamabad s’étaient achevées sans parvenir à un accord, en raison des exigences excessives et irrationnelles de la part des Américains, malgré les multiples initiatives présentées par la partie iranienne.

De son côté, le président américain Donald Trump prétend « ne pas être intéressé » par un retour de l’Iran à la table des négociations, après avoir annoncé, le lundi 13 avril, l’imposition d’un blocus naval sur le détroit d’Ormuz, en violation flagrante du droit international de la mer.