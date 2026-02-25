Tucker Carlson : Huckabee représente Israël. Nos dirigeants ont plus de loyauté envers Israël qu’envers les USA !

Après avoir réalisé son interview avec l’ambassadeur des Etats-Unis en Israël, Mike Huckabee, dans laquelle ce dernier a déclaré que l’entité sioniste disopse d’un droit divin pour réaliser le grand Israël, du Nil à l’Euphrate, l’ex-animateur vedette américain de la Fox news, Tucker Carlson a révélé les conclusions qu’il en a tirées. Celle entre autres que Huckabee représente Israël et non les Etats-Unis.

Selon lui, il lui a apparu à certains moments que le diplomate était incapable de répondre aux questions.

« Il a donné l’impression d’être quelqu’un qui essaie de toutes ses forces de répéter certains points préparés d’avance comme s’il était sous grande pression », a expliqué l’animateur républicain qui a été un fervent soutien pour le président Donald Trump.

Et de poursuivre : « C’est comme s’il ne pouvait pas dire certaines choses, certainement pas celles qui pourraient nuire aux intérêts américains »,

Selon Carlson, Huckabee lui a semblé « heureux de critiquer l’armée américaine en disant qu’elle est plus violente que l’armée israélienne ».

« Il n’était pas disposé à dire certaines choses qui auraient pu se répercuter d’une manière mauvaise sur le gouvernement israélien », a-t-il assuré.

« Attends un peu, tu es l’ambassadeur des Etats-Unis ! tu es notre représentant dans un pays étranger. Pourquoi ta ligne rouge est de critiquer ce pays étranger ? », a rappelé Carlson en s’adressant au diplomate américain connu pour ses idées évangélistes pro israéliennes.

Et Carlson d’en conclure : « Il était tout-à-fait clair qu’il représente les Israéliens, c’était tout-à-fait clair. »

Ton gouvernement penchera vers Bibi

Selon Carlson les faits sont incontestables : « si tu critiques Israël dans ton pays ton gouvernement va essayer de te censurer. Si tu affrontes Bibi (Netanyahu) tu sais vers qui ton gouvernement va pencher. Vers Bibi. »

Et d’en conclure avec outrance : « c’est une collusion très humiliante, flagrante d’une manière insolente, un renversement de la nature des choses. Ton gouvernement devrait exister pour toi et non pour un gouvernement étranger. »

Après son entretien avec Huckabee, Carlson a accordé une interview à la chaîne de télévision d’État saoudienne Al Liwan. Il s’en est pris aux dirigeants politiques américains, qu’il a accusés d’être « plus loyaux envers Israël qu’envers les États-Unis ».

Il y a fustigé le gouvernement américain pour avoir cédé aux exigences d’Israël visant à renverser le régime islamique en Iran.

« Israël », le plus gros fardeau

Dans un autre entretien accordé également à un média saoudien, Rotana Khalijiya, Carlson estime que les relations israélo-américaines nuisent à son pays.

« Israël représente un fardeau énorme pour les États-Unis. En fait, c’est le plus gros fardeau que nous ayons à supporter hors de nos frontières », a-t-il soutenu.

D’après lui, le Premier ministre israélien utilise les Etats-Unis pour réaliser les intérêts de son pays.

« Comment les États-Unis pourraient-ils avoir intérêt à renverser le gouvernement iranien au nom d’Israël, non pas pour construire un nouvel Iran, mais simplement pour éliminer les dirigeants et semer le chaos en Iran, dans l’espoir d’une issue favorable ?», s’est-il demandé.

Il a soutenu que cela ne servirait ni les intérêts des États-Unis, ni ceux des pays de la région, ni même ceux d’Israël.

Il a ajouté : « Je ne pense pas qu’Israël comprenne véritablement ses intérêts à long terme. »

La réalité choquante du traitement des chrétiens en Terre sainte

Tucker Carlson s’était aussi intéressé ces derniers temps au sort des chrétiens en terre sainte.

Pour ce fait, il avait reçu la religieuse orthodoxe américaine Mère Agapia Stephanopoulos dans sa chaîne YouTube dans une émission intitulée « Voici comment vivent réellement les chrétiens en Terre sainte ». Dans cette émission devenue viral avec 2 millions de vues, la religieuse a révélé les tragédies quotidiennes vécues par les chrétiens en Palestine, des tragédies auxquelles elle-même, en tant que citoyenne américaine, n’échappe pas.

Il y a deux semaines, il a diffusé une autre émission dans laquelle il recevait le pasteur palestinien Hossam Naoum.

Père Naoum lui a révélé que Les Israéliens imposent régulièrement des restrictions au culte, tant pour les chrétiens que pour les musulmans et empêchent les chrétiens et les pèlerins de célébrer Pâques.

Il lui a assuré avoir été victime de crachats à plusieurs reprises de la part d’Israéliens, notamment lorsqu’il porte sa croix et son habit de cosaque.

Certains Juifs peuvent se sentir persécutés en voyant des symboles du christianisme. Des groupes extrémistes plus restreints sont allés encore plus loin, a-t-il décrit.

« Il y a des actes de vandalisme contre des églises, des crachats sur le clergé, des agressions contre le clergé », a déclaré Naoum à Carlson.

Carlson a intitulé cette interview réalisée en Jordanie « La réalité choquante du traitement des chrétiens en Israël, pays financé par les États-Unis ». Elle a suscité de nombreuses réactions, cumulant sur la plateforme X plus de 1,8 million de vues en 10 heures, et sur YouTube, plus de 1,5 million de vues.

C’est cette interview qui l’a incité à interviewer l’ambassadeur de son pays en « Israël » à l’issue de laquelle il en a conclu que la loyauté aveugle de dirigeants américains envers Israël ne se fait pas seulement au détriment des chrétiens mais aussi de l’armée de son pays, voire de son pays.

Source : Divers