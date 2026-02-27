Liban : raids israéliens sur la Békaa : un martyr et 29 blessés. Le président appelle les gens du sud à s’enrôler dans l’armée

L’armée occupation israélienne a lancé jeudi plusieurs raids aériens contre des localités de la vallée de la Békaa, dans l’est du Liban, faisant un martyr parmi les ressortissants syriens et 29 blessés, dont un dans un état critique.

Les avions de combat israéliens ont ciblé dans 25 raids selon des médias libanais les environs de la localité de Bouday, les environs de Tamnin, la périphérie de Harbata et la périphérie de Chmastar. Les forces d’occupation ont également lancé un raid sur la périphérie d’Hermel.

Selon l’armée d’occupation israélienne, les raids ont ciblé des installations appartenant à la Force Radwan du Hezbollah dans la région de Baalbek ainsi que huit camps d’entraînement et dépôts d’armes appartenant à cette force.

La semaine dernière, des raids contre des localités de la vallée de la Bekaa, ont fait 10 martyrs et 24 blessés, dont 3 enfants. La Résistance islamique du Liban a annoncé le martyre de 8 de ses combattants tombés « pour la défense du Liban et de son peuple » parmi lesquels le commandant Hussein Yaghi.

Ces attaques s’inscrivent dans le cadre des violations incessantes par Israël de l’accord de cessez-le-feu du 27 novembre 2014, de la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations unies (2006) et de la souveraineté libanaise.

Appel au gens du sud à s’enrôler dans l’armée

Par ailleurs, le président Joseph Aoun a appelé jeudi les habitants du Sud-Liban à s’enroler dans l’armée, ordonnant aux différents ministères de soutenir la détermination des résidents.

Lors d’une rencontre avec une délégation du conseil municipal de Rmeish, dans le Sud du pays, M. Aoun a déclaré que l’armée renforçait son déploiement dans la région et accueillait des volontaires, aux côtés des Forces de sécurité intérieure, de la Sûreté générale et de la Sûreté de l’État.

Il a ajouté avoir donné toutes les instructions nécessaires aux différents ministères afin qu’ils prennent les mesures requises et mettent à disposition toutes les ressources possibles pour soutenir la détermination des résidents, soulignant que « le Sud et ses habitants ont beaucoup souffert au fil des ans, mais ils ont adressé à la nation tout entière un message éloquent et puissant de résilience, de patriotisme et d’attachement profond à la terre, aux valeurs et à l’identité fondamentales ».

Dans ce contexte, l’armée libanaise poursuit la fortification de ses positions dans le sud du pays. Elle a installé des fils métalliques à un point d’où les forces israéliennes s’infiltraient dans la zone de Sarda, dans le district de Marjeyoun, qui a fait l’objet d’une attaque israélienne mardi dernier.

Mercredi, l’armée libanaise avait érigé des barrières de terre à deux points de déploiement dans cette zone.

Source : Divers