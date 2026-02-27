Mise en garde de Joumblatt contre la « mi-mars » : Informations sur une frappe imminente contre l’Iran ?

L’ancien député libanais Walid Joumblatt a publié un message sur « X » mettant en garde contre un péril majeur à la mi-mars, soulevant de nombreuses interrogations sur les motivations de cet avertissement concernant des transformations charnières ou des événements soudains.

Selon des sources informées proches de ‘Clemenceau’ (résidence de Joumblatt), ses propos ne sont pas une simple expression d’inquiétude face à l’inconnu, mais s’appuient sur des informations provenant de sources occidentales.

Ces dernières auraient informé Joumblatt de l’inéluctabilité d’une frappe américaine ou israélienne contre l’Iran, indépendamment des résultats des négociations en cours à Genève, qu’il qualifie dans ses cercles privés de « perte de temps » en attendant la finalisation des préparatifs opérationnels.

Il convient de rappeler que Téhéran ne cesse de réitérer que toute agression contre la République Islamique ne serait pas une simple opération limitée, mais déclencherait une riposte foudroyante et globale, transformant la région en un brasier pour les forces d’occupation.