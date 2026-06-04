Sud-Liban : La Résistance pilonne les positions israéliennes et chasse un drone Hermes. Nouvelles images exclusives

Alors que la situation sur le terrain reste sous haute tension, la Résistance islamique a mené une série d’opérations militaires d’envergure au cours des dernières 24 heures, ciblant des positions clés, des rassemblements de troupes et des équipements de l’armée israélienne tout au long de la frontière sud du Liban.

Chasse au drone dans le secteur ouest

L’un des faits marquants de cette série d’attaques a eu lieu le mercredi 3 juin 2026 à 15h30. Les unités de défense aérienne de la Résistance ont intercepté un drone de reconnaissance israélien de type Hermes 450 – Zik qui violait l’espace aérien libanais au-dessus du secteur ouest.

Visé par un missile sol-air, l’appareil de l’ennemi a été contraint de rebrousser chemin et de quitter la zone.

Pilonnage intensif des troupes ennemies

Le front terrestre a également été le théâtre de frappes nourries à l’aide de salves de roquettes, ciblant spécifiquement les mouvements de troupes et les blindés israéliens.

Mercredi à 22h30, un important rassemblement de véhicules et de soldats a été pilonné à la lisière sud du village de Yohmor al-Chqif.

Ce jeudi à 00h15, une première salve de roquettes a frappé un regroupement similaire de forces ennemies stationnées dans le village de Qantara.

Et puis à 08h00, le village de Qantara a de nouveau été ciblé par un double barrage de roquettes, infligeant des dommages directs aux troupes d’occupation.

Frappe de précision à la citadelle de Chqif

La nuit de mercredi à jeudi a également été marquée par une opération aérienne ciblée. À 00h20, la Résistance a déployé deux drones d’assaut kamikazes pour frapper un poste de commandement de l’armée israélienne installé aux abords de la citadelle historique de Beaufort (Chqif).

Vidéos des tirs contre des cibles israéliennes

En parallèle à ces opérations, le Média de guerre de la Résistance a diffusé des images exclusives documentant les tirs des salves de roquettes, le 31 mai 2026, contre des rassemblements de véhicules et de soldats de l’armée de l’ennemi israélien dans les villages de Qantara et de Taybeh, ainsi qu’aux abords de la citadelle historique de Chqif (Beaufort) au Sud-Liban.