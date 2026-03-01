Martyre de l’Ayatollah Khamenei: Le CGRI s’engage à une vengeance impitoyable et au triomphe de sa voie

Le Corps des Gardiens de la Révolution Islamique en Iran a publié un communiqué ce dimanche 1er mars 2026, confirmant officiellement le martyre de l’Ayatollah Ali Khamenei assassiné samedi matin dans son bureau suite à une agression israélo-US. L’élite militaire iranienne a rendu hommage au Guide suprême, tombé en plein mois du mois béni de Ramadan.

Voici les principaux points de ce communiqué :

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

{Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d’Allah soient morts. Au contraire, ils sont vivants, auprès de leur Seigneur, bien pourvus}.

Nous adressons nos plus hautes condoléances et nos félicitations pour le martyre du savant divin et éminent, chef des martyrs de la Révolution islamique et de ceux qui attendent [le Mahdi], et le représentant légitime du Maître du Temps (qu’Allah hâte sa noble délivrance), l’Imam Ali Khamenei (que l’agrément d’Allah soit sur lui), en ce mois béni de Ramadan, à l’Imam Mahdi (que nos âmes lui soient sacrifiées), à la nation islamique, aux grandes autorités religieuses et érudits, ainsi qu’au grand peuple iranien.

Allah le Très-Haut a accueilli cette grande âme moudjahid, ce fils pur de Dame Fatima al-Zahra (paix sur elle), tout comme Il a accueilli son prédécesseur et modèle, l’Émir des Croyants Ali (paix sur lui) durant le mois de Ramadan, lui accordant l’honneur du martyre.

Nous avons perdu un chef d’une immense stature et nous portons son deuil ; un leader qui fut unique en son temps par la pureté de son âme, la force de sa foi, la sagesse de sa gestion, son courage face aux arrogants et son jihad dans le sentier d’Allah.

Son martyre aux mains des plus misérables terroristes et bourreaux de l’humanité est la preuve de la justesse de la cause de ce grand leader et de l’acceptation de ses services sincères.

Le martyre pour l’Islam et l’Iran bien-aimé est un signe de victoire et de rapprochement vers l’objectif ; cependant, le martyre de l’Imam Khamenei et son départ vers Allah n’arrêteront pas sa voie ni son parcours, qui se poursuivront avec force et dignité.

Ce martyre ne fera qu’accroître la détermination de notre peuple à poursuivre le chemin lumineux du cher Imam Khamenei.

Le crime terroriste commis par les gouvernements malveillants des États-Unis et de l’entité sioniste constitue une violation flagrante des normes religieuses, morales, légales et des coutumes internationales.

Par conséquent, la main de la vengeance du peuple iranien restera tendue, et le cou des assassins de l’Imam de la nation n’échappera pas à un châtiment sévère, décisif et dissuasif.

Le Corps des Gardiens de la Révolution islamique, les Forces armées de la République islamique et les forces de mobilisation populaire (Bassidj) poursuivront avec force la voie de leur chef pour défendre l’héritage précieux de ce grand leader.

Ils s’opposeront fermement aux complots internes et externes et infligeront aux agresseurs de la patrie islamique un châtiment exemplaire et dissuasif.

En conclusion, nous appelons toutes les couches de la société à une présence massive et active sur les scènes de défense nationale, afin de manifester au monde l’unité et la cohésion nationale, et de dénoncer les ennemis malveillants et terroristes de ce peuple.