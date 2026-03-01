Cheikh Qassem: Nous vous promettons de rester fermes sur votre voie et votre ligne.

Le Secrétaire général du Hezbollah, Cheikh Naïm Qassem, a publié une déclaration concernant le martyre du Guide de la Révolution Islamique, l’Imam Sayed Ali Khamenei, dans laquelle il est indiqué :

{Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d’Allah soient morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, bien pourvus}

Nous présentons nos condoléances et nos félicitations au Maître du Temps, l’Imam al-Mahdi (aj), à la nation islamique, aux peuples libres du monde et au grand peuple iranien, pour le grand et béni martyre de notre leader et tuteur, l’Imam Sayed Ali Khamenei, qui a obtenu les plus hautes médailles de la gloire, de la sincérité, de la résistance et du dévouement sur le chemin d’Allah Tout-Puissant — la médaille du martyre sur la voie du Maître des Martyrs, l’Imam Hussein (as).

Alors que je pleure ce savant divin et ce leader céleste, le cœur lourd de douleur et de blessures, l’âme emplie de tristesse et de souffrance, je ressens en même temps une immense fierté que le leader de la nation, son guide et son tuteur soit monté vers la miséricorde et l’agrément de son Seigneur durant le plus grand des mois et les meilleurs des jours, le mois de Ramadan.

Il est parti alors qu’il dirigeait la marche du Jihad et de la résistance contre les tyrans et les oppresseurs américains et israéliens, ennemis de la religion et de l’humanité, remportant ainsi la grande victoire et l’honneur suprême en concluant sa vie noble et bénie par la médaille divine du martyre.

Notre tuteur et leader s’est élevé au ciel debout, ferme, courageux, remettant sa récompense à Allah Tout-Puissant.

Il laisse derrière lui des dizaines de millions d’amoureux de la Wilayah, des dirigeants qui continueront à porter la bannière et à poursuivre la marche, et des peuples qui resteront sur le terrain pour proclamer l’Islam mahométan authentique, soutenir la vérité et œuvrer pour la libération de la Palestine et d’Al-Qods, par une résistance qui sauve les opprimés du joug de l’arrogance, de l’occupation, de la dépendance et de la reddition.

Que l’agression tyrannique américaine et sioniste criminelle cible notre tuteur et leader, le chef de la nation l’Imam Khamenei, ainsi qu’un groupe de dirigeants, de responsables et d’innocents du peuple iranien, constitue le sommet de la criminalité.

Cet assassinat est une tache de honte sur le front de l’humanité entière, là où les sionistes, tueurs de prophètes, oppriment les peuples du monde avec une tyrannie soutenue par le « Grand Satan », les USA, dans le cadre d’une agression pécheresse et dangereuse contre la République Islamique d’Iran et ce qu’elle représente pour les personnes honorables, libres et résistantes du monde.

Nous, au Hezbollah et au sein de la Résistance Islamique au Liban, ainsi que tous les partisans de cette ligne khomeiniste authentique, poursuivrons le chemin avec détermination, fermeté et un esprit de sacrifice qui ne connaît ni fatigue ni lassitude, et qui n’accepte pas l’humiliation.

Nous serons toujours à l’avant-garde des moudjahidines pour la libération de la terre et de l’homme, suivant la voie du Maître des Martyrs de la nation, Sayed Hassan Nasrallah.

Nous accomplirons notre devoir en faisant face à l’agression, confiants dans la victoire d’Allah et Son soutien. {La victoire ne vient que d’Allah, le Puissant, le Sage}.

Quels que soient les sacrifices, nous ne quitterons pas le champ de l’honneur, de la résistance et de la confrontation contre la tyrannie américaine et la criminalité sioniste pour défendre notre terre, notre dignité et nos choix indépendants.

En mon nom propre et au nom de mes frères de la direction du Conseil de la Choura du Hezbollah, de tous les membres et moudjahidines du Hezbollah et de la société de la résistance au Liban, je présente mes plus sincères condoléances et félicitations au Maître du Temps, aux Grands Références religieux, aux institutions religieux, à la nation islamique entière, aux hommes libres et opprimés du monde, ainsi qu’aux chers frères de la direction de la République Islamique, au Président de la République iranienne, au gouvernement, au parlement, à l’armée iranienne, au corps des Gardiens de la Révolution Islamique, au grand peuple iranien et à la noble et sacrifiée famille du Sayed Leader, pour cette immense perte.

Nous vous promettons, Monsieur, Ô leader Khamenei, de rester fermes sur votre voie et votre ligne, la ligne du Jihad, de la résistance, de la lutte contre les arrogants et du soutien à la vérité et aux opprimés, avec une certitude inébranlable et une détermination sans faille, jusqu’à la réalisation de toutes les valeurs, principes et constantes de gloire, de dignité, de souveraineté, de liberté et d’indépendance pour lesquels vous avez consacré votre noble vie.