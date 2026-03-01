Riposte de l’Iran : un abri anti bombes détruit en « Israël », l’USS Lincoln pris pour cible. 3 Marines tués et 5 blessés. La base française visée à Abu Dhabi et d’autres bases

9 Israéliens tués dans la riposte iranienne à Bet Shemesh au centre de l'entité sioniste.

En riposte à l’agression américano-israélienne contre le pays, déclenchée samedi et qui a fait plus de 250 martyrs dont 165 élèves d’une école primaire dans le sud du pays, la République islamique a aussi lancé des frappes tous azimuts contre l’entité sioniste, les bases américaines dans les pays du Golfe alliés des USA, où huit personnes ont été tuées dimanche selon les secours, rapporte l’AFP.

En plein dans l’abri anti bombes

Ce dimanche matin, un missile iranien a frappé directement un bâtiment à Bet Shemesh, dans le centre d’Israël, tuant 9 personnes selon les médias israeliens et blessant 36 autres dont deux dans un état grave, selon un bilan provisoire.

La radio israélienne a rapporté que le contact était toujours rompu avec une vingtaine de personnes sur le site visé, précisant que des personnes étaient piégées sous les décombres, que la zone était fortement endommagée et qu’il existait des craintes d’effondrement d’autres bâtiments.

Le missile disposant d’une tête explosive de 465 kg a frappé une zone résidentielle de la ville, détruisant une synagogue et causant d’importants dégâts à un abri anti-bombes public et aux maisons environnantes, indique The Times of Israel. 4 bâtiments se sont effondrés.

Selon les médias israéliens, l’incident de Beit Shemesh n’était pas dû à un dysfonctionnement ; « il y a eu des tentatives d’interception, mais elles ont manqué leur cible ».

D’autres frappes auraient fait 20 blessés à Tel-Aviv. Dimanche matin, les sirènes d’alerte aérienne ont retenti dans plusieurs régions notamment au-dessus de la mer Morte après une attaque iranienne.

L’armée israélienne a indiqué avoir intercpeté 50 drones iraniens depuis samedi.

4 missiles sur l’USS Lincoln. 3 Marines tués

Dans l’après-midi, le Corps des gardiens de la révolution (CGRI) a revendiqué dans leur communiqué numéro 7 le tir de 4 missiles balistiques contre le porte-avions américain USS Abraham Lincoln.

Quelques minutes plus tard, le Centcom rendait compte de la mort de 3 marines tués et de plusieurs autres blessés dont 5 grièvement sans plus de détails.

Les Gardiens de la révolution ont également diffusé des images de la destruction d’un drone MQ-9, appartenant à l’armée américaine, par les systèmes de défense aérienne iraniens.

Depuis samedi, 22 drones ont été abattus dont 10 ces dernières heures, selon les Gardiens de la révolution.

Détroit d’Ormuz : Un pétrolier frappé

La télévision iranienne a diffusé des images d’un pétrolier en feu et confirme que les forces armées iraniennes l’ont pris pour cible parce qu’il tentait de franchir illégalement le détroit d’Ormuz.

Le CGRI a rendu compte que trois pétroliers américains et britaniques ont été frappés et ont pris feu.

L’organisme des Opérations commerciales maritimes du Royaume-Uni a indiqué que deux navires ont été touchés par des projectiles près du détroit d’Ormuz

Mohsen Rezaei, membre du Conseil de discernement de l’intérêt supérieur du régime, qui a déclaré : « Les navires américains ne seront plus autorisés à entrer dans le Golfe.»

Reuters a rapporté que des dizaines de cargos étaient ancrés au large des côtes iraniennes, irakiennes, koweïtiennes et des Émirats arabes unis, évitant le détroit d’Ormuz, tandis qu’au moins une centaine d’autres pétroliers étaient ancrés près des côtes des Émirats arabes unis et d’Oman, hors du détroit d’Ormuz.

Le deuxième armateur mondial, le danois Maersk, a annoncé dimanche suspendre tout passage par le détroit d’Ormuz.

« Nous suspendons, jusqu’à nouvel ordre, tous les passages de navires par le détroit d’Ormuz. En conséquence, les services desservant les ports du Golfe persique peuvent connaître des retards, des changements d’itinéraire ou des ajustements d’horaires », a déclaré le groupe dans un communiqué.

Le détroit est un point de passage clé du commerce mondial de pétrole. Un quart du pétrole mondial et un cinquième du gaz naturel liquéfié y transitent.

Selon ClearView Energy Partners, un arrêt de production de courte durée pourrait ajouter entre 8,25 $ et 31,25 $ au prix du baril de pétrole.

Abu Dhabi : La base française frappée

Ce dimanche, la base française à Abu Dhabi a été attaquée via des drones et a pris feu, selon le ministère émirati de la Défense. Ce dernier a rendu compte que le dépôt de la base al-Salam d’Abu Dhabi a été frappé via deux drones iraniens.

Le ministre français des AE a déclaré que « les frappes iraniennes contre les pays du Golfe et la Jordanie ne sont pas justifiées ».

Selon des images, un drone a, semble-t-il frappé une plateforme pétrolière également émiratie.

Les Israéliens traqués

Les images montrent aussi un bâtiment pris pour cible alors que l’Autorité israélienne de radiodiffusion révélait qu’un drone a ciblé un bâtiment abritant des Israéliens près de l’un de leurs centres de mission à Abou Dhabi, faisant « des blessés » parmi eux.

Selon la CNN, Dubaï est devenue une ville de fantômes en raison des frappes iraniennes.

Les Emirats arabes unis, où trois personnes ont été tuées et 58 blessées depuis samedi, ont appelé l’Iran à revenir « à la raison », et une réunion entre les monarchies du Golfe est prévue dimanche.

Selon le CGRI, la base américaine navale dans le port Salmane au Bahreïn a été frappée par quatre drones et des dommages ont été causés aux centres de commandement et de soutien. « Nous avons ciblé une base militaire américaine à Bahreïn avec deux missiles balistiques », ajoute leur communiqué.

Au Koweït, selon le CGRI, la base al-Salem au Koweït est désormais hors service et trois installations navales américaines affiliée à la base Mohamad al-Ahmad ont été détruites.

Dans le Kurdistan irakien, la base américaine a de nouveau été attaqué par des missiles.

Le missile Fatah 2 pour la première fois

Une source militaire a confirmé à l’agence de presse iranienne Fars que l’Iran a utilisé pour la première fois un missile de croisière hypersonique de type « Fatah 2 » lors de ses opérations contre ces bases.

Le Fatah-2 est un planeur hypersonique, un nouveau type de missile balistique iranien doté d’une ogive de type planeur. Il se distingue des ogives manœuvrables par sa conception et sa trajectoire. Sa vitesse varie de Mach 5 à Mach 20, selon sa conception et les spécifications du fabricant.

Les hostilités ont entraîné l’annulation de plusieurs centaines de vols à travers le monde vers le Moyen-Orient.

Le Royaume-Uni a exhorté ses citoyens se trouvant à Bahreïn, au Koweït, au Qatar et aux Emirats à « rester à l’abri ». La France se dit se tenir prête à évacuer ses ressortissants au Proche-Orient.

En Syrie, « Israël » a intercepté un missile iranien au-dessus du territoire syrien, a indiqué dimanche une source du ministère syrien de l’Intérieur à l’AFP. Les journalistes de l’AFP à Damas ont entendu une forte explosion en milieu de journée.

