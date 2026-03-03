L’Iran ne laisse passer aucune goutte de pétrole via le détroit d’Ormuz. Attaques continues contre les bases US du Koweït et du Bahreïn. Les stocks s’épuisent aux EAU et à Bahreïn

Lundi, un conseiller du commandant du Corps des Gardiens de la révolution islamique en Iran (CGRI), le général de brigade Ebrahim Jabari, a déclaré que son pays avait fermé le détroit d’Ormuz, et menacé de mettre en feu tout navire qui tenterait de le franchir.

Il a affirmé : « Nous ne laisserons pas une seule goutte de pétrole quitter la région », et indiquant que « le prix du pétrole atteindra 200 dollars dans les prochains jours ».

Dans sa déclaration de la 13e phase de l’opération « Promesse Tenue 4 », le Corps des gardiens de la révolution en Iran (CGRI) a indiqué que le pétrolier allié américain « Athens Nova » brûle toujours dans le détroit d’Ormuz, après avoir été touché par deux drones.

Bases au Koweït et au Bahreïn

Le CGRI a aussi reconnu avoir attaqué aux drones la base des Marines américains de Camp Arifjan, au Koweït.

Les autorités de ce pays ont annoncé la mort de deux membres de leur force navale alors qu’ils « accomplissaient leur devoir », sans préciser les circonstances de leur décès. Certains médias assurent ils ont trouvé la mort dans l’ambassade américaine dans la capitale du pays. D’autres avancent qu’ils ont été tués dans la base américaine.

Les Gardiens de la révolution ont aussi indiqué avoir détruit les dernières installations de la 6eme flotte américaine à Bahreïn avec 6 drones. Ce pays connait des manifestations de soutien à l’Iran.

Le CGRI avait assuré dans un communiqué précédent avoir ciblé le centre de commandement et de contrôle américain de la base d’Al Minhad aux Émirats arabes unis avec 6 drones et 5 missiles.

Selon les Gardiens, leurs forces navales ont lancé lundi 26 drones d’attaque et 5 missiles balistiques sur des bases ennemies.

Les stocks s’épuisent

Par ailleurs, l’agence Bloomberg a mis en garde que les Émirats arabes unis devraient épuiser leurs stocks de missiles intercepteurs d’ici une semaine alors que le Qatar ne pourrait résister que quatre jours avec ses missiles de défense aérienne, et la crise risque de s’aggraver.

Lundi, le bureau des médias d’Abu Dhabi a indiqué que les autorités compétentes sont intervenues pour maîtriser un incendie dans une station de stockage de carburant après qu’elle a été ciblée par un drone.

6 Marines tués au Koweït

Dans ce contexte, le secrétaire américain à la Défense, Pete Higgseth, a déclaré lundi que des armes iraniennes avaient frappé un centre d’opérations tactiques, entraînant la mort de soldats américains.

Pour sa part, le Commandement central américain a annoncé la mort de six militaires américains au combat. Il a indiqué avoir retrouvé les dépouilles de deux militaires portés disparus expliquant qu’ils se trouvaient dans une installation visée lors des premières attaques iraniennes dans la région, sans préciser laquelle. Selon la CNN, les six soldats américains ont été tués lors de l’attaque iranienne directe contre le centre d’opérations du port de Koweït, indiquant que l’opération de sauvetage des victimes a été retardée en raison du violent incendie qui s’est déclaré sur place.

Dans la journée le CENTCOM a fait état que trois de ses F-15 se sont écrasés dans ce pays, attribuant ceci à « des tirs amis ». Alors que l’Iran a revendiqué l’attaque contre les trois appareils.

Plus tard, des médias ont indiqué que les autorités koweitiennent ont arrêté plusieurs personnes pour avoir filmé les images de cet insident.

Le département d’État américain avait déclaré lundi qu’un drone a ciblé un hôtel à Bahreïn, blessant deux éléments du département américain de la Défense, a rapporté le Washington Post.

Dans sa déclaration n° 8 de l’opération « True Promise 4 », le CGRI avait assuré que les attaques visant des bases américaines dans plusieurs pays de la région ont tué et blessé environ 560 soldats américains.

21 drones

Le bureau des relations publiques du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a annoncé lundi que ses forces de défense aérienne navale ont abattu un 21e drone Hermès dans la ville de Boushehr, au sud du pays.

Dimanche, l’armée iranienne avait annoncé avoir abattu dix drones ennemis sophistiqués, principalement des modèles Hermès, grâce à son réseau unifié de commandement de la défense aérienne déployé à travers le pays. Elle a précisé que le nombre total de drones ennemis abattus depuis le début de l’offensive s’élevait à 22.

Source : Divers