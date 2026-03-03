La Chine appelle « Israël » à cesser immédiatement ses frappes contre l’Iran et met en garde contre l’extension du conflit

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, s’est entretenu par téléphone mardi avec son homologue israélien, Gideon Saar, à la demande de ce dernier, l’exhortant « à un arrêt immédiat des frappes militaires contre l’Iran ».

M. Wang a déploré que les « progrès significatifs récemment accomplis dans les négociations américano-iraniennes aient été compromis par une action militaire ». Il a averti que « le recours à la force ne saurait résoudre les problèmes fondamentaux, mais entraînerait au contraire des conséquences graves et durables, compte tenu de l’escalade en cours dans la région ».

Dans ce contexte, le ministère chinois des Affaires étrangères a exhorté « toutes les parties à cesser les opérations militaires et à empêcher l’extension du conflit », soulignant que la Chine est « profondément préoccupée par le risque de débordement du conflit dans les pays voisins ».

Le ministère a déclaré : « Nous soutenons la reprise du dialogue et partageons l’opposition aux actions unilatérales », notant que « Pékin continuera de jouer un rôle constructif, notamment en soutenant la justice au Conseil de sécurité des Nations unies et en œuvrant pour la paix et la fin de la guerre ».

