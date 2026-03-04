Égypte : Nous mettons en garde contre le risque d’une escalade incontrôlable de la violence dans la région

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdel-Aty, s’est entretenu lundi par téléphone à deux reprises avec son homologue bulgare, Nadezhda Ninski, et le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Monténégro, Ervin Ibrahimović, afin d’évoquer l’escalade des tensions militaires dans la région et ses graves répercussions sur la sécurité et la stabilité régionales.

Au cours de ces entretiens, M. Abdel-Aty a présenté l’analyse de l’Égypte sur la situation dans la région, réaffirmant « la position ferme du pays en faveur d’une désescalade et d’une priorité accordée aux solutions diplomatiques pour empêcher l’extension du conflit et l’embrasement de la région ».

Le ministre des Affaires étrangères a souligné que « l’escalade militaire ne ferait qu’aggraver la situation et accroître les souffrances des populations de la région ». Il a insisté « sur l’importance du respect de la souveraineté des États, du maintien de bonnes relations de voisinage et de la retenue en cette période critique ». Il a également indiqué la nécessité « d’intensifier les efforts régionaux et internationaux pour contenir la crise et empêcher son aggravation ».

