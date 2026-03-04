Iran : « A mort l’Amérique », des manifestations monstres pour les Adieux du guide martyr… Et les obsèques des écoliers de Minab

Les manifestations de soutien au pouvoir, d’hommage au guide suprême martyr ne connaissent pas de répit en Iran pendant que la machine de guerre américano-israélienne s’enchaîne contre ce pays.

Depuis l’assassinat de l’ayatollah Khamenei le premier jour du déclenchement de la guerre samedi dernier, toutes les provinces iraniennes ont été le théâtre de rassemblements massifs.

La ville sainte de Machhad où la dépouille du guide suprême martyr devrait être inhumée samedi prochain, auprès de son père, au sanctuaire de l’Imam Reza a été le théâtre cette nuit d’une énorme manifestation. Aux cris « Marg bar Amrica », A mort l’Amérique.

Sont tombés en martyrs aux côtés du guide suprême son épouse Khojasté, sa fille, son beau-fils et ses deux petits-fils dont sa petite-fille de trois ans.

De même dans la capitale Téhéran où on pouvait entendre les participants scander « Hayhat Minna-al-zillah », Nous ne serons point humiliés, une formule de l’imam Hussein (s).

Des manifestations sont organisées tous les soirs dans les quartiers de la capitale au cours desquelles les participants scandaient des slogans demandant aux forces armées iraniennes de venger cet assassinat et les remerciant pour leurs efforts et leur sacrifice.

D’autres manifestations ont été organisées ce soir à Bandar Abbas, (Khûzistân à l’est), à Māzandarān au nord, à Ardebil dans le nord-ouest, …

Selon les agences iraniennes, les places principales de plusieurs villes sont devenues des points de rassemblement permanents pour la tenue de cérémonies commémoratives et le lancement de slogans liés à « l’unité nationale » et à la « continuité politique », soulignant la présence des familles des victimes et de divers groupes sociaux.

A Qazwin

Obsèques des écoliers de Minab

Ce mardi, ont eu lieu les obsèques des 165 martyrs dont des dizaines de jeunes écolières tuées lors d’un raid américano-israélien sur leur école à Minab, dans le sud de l’Iran, le premier jour du déclenchement de la guerre.

