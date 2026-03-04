Les agences iraniennes démentissent les fausses rumeurs

L’agence de presse Mehr a démenti mardi les informations faisant état de l’assassinat de Mojtaba Khamenei, fils de l’ayatollah Khamenei, confirmant qu’il est en bonne santé et que ces informations sont fausses.

L’agence, citant des sources fiables, a précisé que Mojtaba Khamenei n’avait été visé d’aucune manière, qualifiant les rumeurs concernant son martyre de « rumeurs propagées par les médias sionistes ».

Elle a ajouté que Mojtaba Khamenei continue actuellement de superviser les affaires des « martyrs de la famille », en plus de gérer divers dossiers, de prodiguer des conseils et d’examiner des questions importantes pour le pays.

Des articles de presse avaient circulé après le début de l’attaque américano-israélienne contre l’Iran samedi dernier, affirmant que Mojtaba Khamenei avait été assassiné lors d’une frappe aérienne visant Téhéran qui aurait également entraîné le martyre de son père, le Guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, et de plusieurs autres membres de sa famille.

En revanche, des sites web iraniens ont confirmé le martyre de l’épouse du chef de la révolution, Mansoura Khojasteh Bagherzadeh, qui a succombé à ses blessures suite à l’agression américano-israélienne contre la capitale, Téhéran.

Par ailleurs, un responsable du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien a déclaré mardi que les informations circulant concernant l’atterrissage d’un avion de chasse F-35 à l’aéroport de Mehrabad étaient « une rumeur ridicule et sans fondement ».

S’adressant à l’agence de presse Fars, ce responsable a affirmé que la diffusion de telles rumeurs visait à créer un sentiment d’insécurité et à influencer l’opinion publique. Il a souligné que « la vigilance des médias et la prise de conscience du public face à ces tactiques de guerre psychologique permettront de contrecarrer les objectifs de l’ennemi ».

Quant à l’agence de presse Tasnim, citant une source bien informée, elle a rapporté que les informations diffusées par le régime israélien concernant une attaque contre une réunion de l’Assemblée des experts et du Conseil de direction intérimaire sont fabriquées et fausses.

Selon l’agence, aucune réunion de ce type n’a eu lieu à cette date, indiquant que ces rumeurs relèvent d’une opération psychologique visant à créer l’impression d’un vide du pouvoir en Iran.

Le régime israélien avait affirmé avoir ciblé le siège de l’Assemblée des experts en Iran, prétendant qu’une réunion des membres du Conseil s’y tenait.

L’Iran a également démenti par la voix du gouverneur du Kurdistan iranien qu’un responsable a été éliminé à Sanandaj.

