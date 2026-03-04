mercredi, 04/03/2026   
   Beyrouth 12:37
عEnFrEs

Al-Manar

Sites et Services

Channel

Sites

    Le CGRI cible un destroyer américain à 650 km des côtes iraniennes dans l’océan Indien

      Rédaction du site

      Le Corps des Gardiens de la Révolution islamique d’Iran (CGRI) a annoncé l’exécution, par la force navale, d’une opération de missiles ayant visé une cible stratégique américaine à 600 kilomètres de profondeur dans l’océan Indien, confirmant l’impact sur le destroyer qui effectuait un ravitaillement en carburant auprès d’un navire de ravitaillement américain à 650 kilomètres des côtes iraniennes dans l’océan Indien.

      Le CGRIa précisé que le ciblage du destroyer américain a été réalisé avec des missiles « Qadr 380 » et « Talaïeh », ajoutant qu’un incendie de grande ampleur s’est déclaré à bord des deux navires, et que « la noirceur a envahi le ciel de l’océan » suite aux flammes.

      De même, le quartier général Khatam al-Anbiya relevant des Gardiens de la Révolution a annoncé avoir visé 160 éléments des forces d’infanterie américaines à Dubaï, confirmant la mort de 100 d’entre eux.

      Le quartier général a également fait état d’une attaque contre la base américaine dans la zone de Cheikh Isa à Bahreïn par des missiles et des drones, en plus du ciblage des forces d’infanterie américaines au Koweït par des dizaines de drones destructeurs.

      Dans un contexte lié, deux sources informées ont déclaré au journal américain « Washington Post » qu’une attaque, « que l’on pense avoir été exécutée par un drone iranien », a visé lundi une station appartenant à l’Agence centrale de renseignement (CIA) à l’intérieur de l’ambassade américaine en Arabie Saoudite.

      Source : Médias

      En Lien

      Iran : le CGRI annonce le contrôle total du détroit d’Ormuz

      Iran : le CGRI annonce le contrôle total du détroit d’Ormuz

      Ayatollah Sistani : La décision unilatérale de lancer une guerre totale contre un autre État pour lui renverser est un précédent très dangereux

      Ayatollah Sistani : La décision unilatérale de lancer une guerre totale contre un autre État pour lui renverser est un précédent très dangereux

      Résistance islamique: Nos moudjahidines ont ciblé, à 03h30 à l’aube de ce mercredi 04/03/2026, la base de Geva pour le contrôle des drones à l’est de la ville de Safed occupée, avec un missile de précision.

      Résistance islamique: Nos moudjahidines ont ciblé, à 03h30 à l’aube de ce mercredi 04/03/2026, la base de Geva pour le contrôle des drones à l’est de la ville de Safed occupée, avec un missile de précision.