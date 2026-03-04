Le CGRI cible un destroyer américain à 650 km des côtes iraniennes dans l’océan Indien

Le Corps des Gardiens de la Révolution islamique d’Iran (CGRI) a annoncé l’exécution, par la force navale, d’une opération de missiles ayant visé une cible stratégique américaine à 600 kilomètres de profondeur dans l’océan Indien, confirmant l’impact sur le destroyer qui effectuait un ravitaillement en carburant auprès d’un navire de ravitaillement américain à 650 kilomètres des côtes iraniennes dans l’océan Indien.

Le CGRIa précisé que le ciblage du destroyer américain a été réalisé avec des missiles « Qadr 380 » et « Talaïeh », ajoutant qu’un incendie de grande ampleur s’est déclaré à bord des deux navires, et que « la noirceur a envahi le ciel de l’océan » suite aux flammes.

De même, le quartier général Khatam al-Anbiya relevant des Gardiens de la Révolution a annoncé avoir visé 160 éléments des forces d’infanterie américaines à Dubaï, confirmant la mort de 100 d’entre eux.

Le quartier général a également fait état d’une attaque contre la base américaine dans la zone de Cheikh Isa à Bahreïn par des missiles et des drones, en plus du ciblage des forces d’infanterie américaines au Koweït par des dizaines de drones destructeurs.

Dans un contexte lié, deux sources informées ont déclaré au journal américain « Washington Post » qu’une attaque, « que l’on pense avoir été exécutée par un drone iranien », a visé lundi une station appartenant à l’Agence centrale de renseignement (CIA) à l’intérieur de l’ambassade américaine en Arabie Saoudite.

