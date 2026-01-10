Iran : manifestations dans plusieurs villes réclamant de punir les émeutiers

Une foule imposante a défilé ce vendredi dans plusieurs villes iraniennes pour protester contre les émeutes meurtrières menées par des groupuscules armés hostiles au pouvoir islamique et soutenus par les Etats-Unis et l’entité sioniste.

Ces groupuscules armés ont détourné un mouvement de contestation qui était parti le 28 décembre du bazar de Téhéran pour protester contre l’inflation causée par la chute de la monnaie nationale. Ils ont attaqué et incendié des bâtiments et des institutions publiques et semé l’insécurité dans plusieurs villes iraniennes.

Les participants aux manifestations ont affirmé leur soutien au gouvernement dans les réformes économiques qu’il entreprend et ont exigé qu’il impose des sanctions aux émeutiers armés qui ont attaqué des biens publics et gouvernementaux.

Manifestation à Ispahan

Une importante manifestation avait eu lieu ans la ville sainte de Machhad, dans le gouvernorat de Khorasan en soutien au pouvoir en Iran.

Des slogans hostiles à Israël ont été scandés.

Emeutes à Téhéran

La télévision d’État iranienne a rapporté que des rassemblements ont eu lieu à Téhéran la nuit dernière, « conformément à un plan des forces contre-révolutionnaires visant à inciter à l’émeute et à l’insécurité ».

Selon des témoins sur place, ces rassemblements étaient organisés en groupes de quelques dizaines à plusieurs centaines de personnes et ont rapidement dégénéré en actes de vandalisme.

La télévision iranienne a noté que ces violences ont entraîné d’importantes destructions de biens privés et d’infrastructures publiques, notamment des voitures et des motos, des ambulances et des véhicules de secours, des bus, des stations de métro, des mosquées et des centres religieux, ainsi que des banques, des magasins et des chaînes de magasins.

Les émeutiers ont mis le feu dans la capitale iranienne à 42 bus de transport public, une ambulance, 10 bâtiments publics et 24 immeubles résidentiels, a révélé le maire de Téhéran.

Le reportage télévisé indique que les fauteurs de troubles ont utilisé internet pour inciter les adolescents et les jeunes adultes à la violence et ont déployé des efforts considérables pour organiser ces rassemblements et amplifier leur présence sur le terrain. « Les réseaux sociaux sont devenus une plateforme permettant de diriger des actes de sabotage et de terrorisme, d’organiser les mouvements des groupes émeutiers et de guider leurs actions », selon la télévision.

Les émeutiers ont aussi procédé au blocage des rues et des places, Ils ont menacé les passants, forcé les commerces à fermer, et provoqué d’importants embouteillages en usant d’explosifs et en insultant les citoyens.

La télévision iranienne a expliqué que les émeutiers projetaient d’attaquer les centres de sécurité à l’aide d’armes blanches et d’armes à feu. Elle a indiqué que la police et les forces de sécurité ont riposté pour rétablir l’ordre et le calme, ce qui a causé le martyre de plusieurs policiers, membres des forces de sécurité et civils.

Suite à ces événements, les responsables de la sécurité ont exhorté les familles à la vigilance, à surveiller leurs enfants et à les empêcher de se laisser emporter par l’émotion et de participer à ces rassemblements. Ils ont également appelé les citoyens à signaler aux autorités policières et de sécurité toute personne non identifiée ou armée.

Selon la télévision, deux éléments des forces de l’ordres ont été tués ce vendredi dans la ville sainte de Qom, par des « terroristes armés ».

Dans la ville de Lorestan, La police a déclaré avoir « arrêté 5 terroristes armés pendant qu’ils tiraient sur les patrouilles de sécurité ».

Dans la ville de Kermânchâh, une fillette de 3 ans a été tuée par des émeutiers armés qui ont ouvert le feu sur la voiture dans laquelle elle attendait son père qui est allé chercher un médicament dans une pharmacie.

Lors de funérailles jeudi du lieutenant Ehsan Aghajani, tué par des émeutiers dans la province iranienne d’Ilam, les personnes en deuil scandent «Mort à Israël»

Des plans de l’entité sioniste et son protecteur

Le secrétariat du Conseil suprême de sécurité nationale iranien a affirmé vendredi que « les forces de sécurité, aux côtés du peuple, déjoueront les plans de l’entité sioniste et de son protecteur, les États-Unis ».

« Comme le peuple iranien a vaincu l’ennemi lors de la guerre des douze jours, il déjouera, grâce à son unité renforcée, les complots subversifs de ses ennemis », a-t-il souligné dans un communiqué.

Selon le Conseil, « les déclarations de Trump révèlent un plan commun entre lui et Israël visant à déstabiliser la vie du peuple iranien », ajoutant que « les événements de ces derniers jours ont été manipulés et orchestrés par l’ennemi sioniste pour saper la sécurité intérieure ».

Estimant que « l’entité sioniste poursuit son oppression du peuple iranien dans le cadre d’une guerre hybride », le Conseil a conclu qu’« il n’y aura aucune indulgence de la part des forces de sécurité et du pouvoir judiciaire envers les saboteurs ».

« Protéger les acquis de la Révolution islamique »

Pour sa part, le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) a déclaré que « le sang des victimes des récents attentats terroristes est sur les mains de ceux qui les ont planifiés ».

Dans un communiqué le CGRI a souligné que « le peuple iranien a le droit légitime de s’opposer à toute tentative de porter atteinte à sa sécurité ».

« Protéger les acquis de la Révolution islamique et garantir la sécurité de la société est une ligne rouge », a-t-il ajouté. Et de conclure : « Nous resterons solidaires du peuple iranien jusqu’à ce que les complots de nos ennemis soient totalement déjoués et que la sécurité et la stabilité des citoyens soient garanties ».

Le Guide suprême de la Révolution et de la République islamique, sayed Ali Khamenei, a souligné aujourd’hui, vendredi, que le peuple iranien « répugne la trahison et les agents » et doit « maintenir son unité pour vaincre ses ennemis », insistant sur le fait que l’Iran ne tolérera pas les mercenaires qui travaillent au profit d’étrangers.

