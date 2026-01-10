Larijani : L’implication de Washington et de l’entité sioniste dans les manifestations iraniennes est manifeste

Ali Larijani, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, a déclaré vendredi que « des chefs de groupes terroristes armés tentent de déclencher une guerre civile afin de préparer le terrain à une intervention étrangère ».

Dans une interview accordée à la télévision iranienne, M. Larijani a affirmé que « l’implication des États-Unis et de l’entité sioniste dans le mouvement de protestation est manifeste », expliquant que « ces interventions ciblent des symboles associés à notre identité nationale et religieuse ».

Il a également affirmé que « les chefs de groupes terroristes armés seront traités avec fermeté ».

L’Iran a été le théâtre d’émeutes ces derniers jours dans plusieurs provinces, notamment dans la capitale, Téhéran, entraînant la destruction de biens publics et privés ainsi que la mort et des blessures parmi les forces de police et les membres des Bassidj.

Par ailleurs, des affrontements ont éclaté jeudi dans la province de Kermanshah entre le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) et des groupes séparatistes, causant la mort de deux membres du CGRI.

Ces événements surviennent après que le président américain Donald Trump a menacé à plusieurs reprises, et encore hier, d’intervenir dans les événements en Iran, sous prétexte de « protéger les manifestants du peuple iranien », selon les termes.

Source : Médias