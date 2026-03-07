Médias américains : Destruction par l’Iran de systèmes radar THAAD en Jordanie, aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite

CNN a rapporté que « des images satellites récentes de plusieurs bases militaires clés de la péninsule arabique montrent que des sites radar associés au système de défense antimissile américain THAAD ont été détruites en Jordanie et aux Émirats arabes unis.

Selon ce reportage, une image satellite prise lundi montre que « le système radar d’une batterie de missiles THAAD américaine en Jordanie a été touché, probablement détruit, lors des premiers jours des frappes américano-israéliennes contre l’Iran ».

L’analyse de la chaîne a également révélé que « des bâtiments abritant des systèmes radar similaires ont été touchés à deux endroits aux Émirats arabes unis, mais on ignore pour l’instant si l’équipement à l’intérieur a été endommagé ».

Les images satellites montrent deux cratères d’environ quatre mètres de profondeur dans le sable près du site radar, ce qui suggère que plusieurs tentatives ont été nécessaires pour le neutraliser, d’autant plus que le système est réparti sur cinq remorques d’environ douze mètres de long chacune. Il semble que tous ces composants aient été détruits ou gravement endommagés.

Le radar et la batterie THAAD étaient installés sur la base aérienne de Muwaffaq Salti depuis au moins la mi-février, et la frappe aurait eu lieu le 1er ou le 2 mars.

Des images satellites antérieures au début des combats montrent une importante activité militaire américaine sur la base, avec plus de 50 chasseurs sur la piste, ainsi que des drones et des avions de transport. Il est également probable que des dizaines d’abris abritaient d’autres appareils non visibles sur les images.

Ce radar n’était pas le seul visé par l’Iran

CNN a indiqué « qu’il pourrait ne pas s’agir du seul système radar THAAD touché au début de la guerre avec l’Iran. Au moins trois bâtiments d’une installation militaire près de Ruwais et quatre bâtiments d’une installation à Sadr, toutes deux situées aux Émirats arabes unis, ont été endommagés entre le 28 février et le 1er mars ».

CNN a déterminé que « ces deux sites abritent des batteries et des radars THAAD après avoir examiné des images satellites montrant leur présence à Sadr depuis 2016 et à Ruwais depuis 2018 ».

Selon CNN, une image satellite prise le 1er mars 2026 montre de la fumée s’élevant d’un complexe près de la base aérienne Prince Sultan en Arabie saoudite, où était installé un radar du système de défense antimissile THAAD.

La perte de le radar THAAD représente un coup dur

CNN a cité N.R. Jensen-Jones, expert en munitions et directeur du cabinet de recherche ARES, qui a déclaré que « le radar THAAD est difficilement remplaçable et a qualifié sa perte de coup dur ».

Jensen-Jones a expliqué que « le radar AN/TPY-2 constitue le cœur opérationnel du système, permettant le lancement de missiles intercepteurs et contribuant à une vision globale de la défense aérienne au sein du réseau ». Il a souligné « qu’il s’agit d’un système très coûteux ».

Il a ajouté que « la perte d’un tel radar représente un événement opérationnel majeur », suggérant que « le redéploiement d’une unité de remplacement depuis un autre site serait long et onéreux ».

Il a également fait remarquer que « le système THAAD possède une large portée d’interception, lui permettant de protéger une vaste zone. Cependant, il nécessite également des couches de défense supplémentaires, telles que le système Patriot, pour assurer une meilleure couverture contre différents types de menaces et garantir la protection du système lui-même ».

« Des images satellites ont révélé des dommages sur un système radar d’alerte précoce de fabrication qatarie et américaine à Oumm Dahal », selon l’analyse de Sam Lair, chercheur au Centre James Martin d’études sur la non-prolifération.

Washington s’efforce de remplacer au plus vite le radar THAAD endommagé lors des attaques iraniennes

Dans ce contexte, un responsable américain a confirmé au Wall Street Journal que « les États-Unis s’efforcent de remplacer le radar THAAD en Jordanie, endommagé lors d’une frappe de drone ».

Le journal a indiqué que « Washington accélère le remplacement du radar THAAD en Jordanie, endommagé lors d’une frappe aérienne menée par un drone soutenu par l’Iran », selon un responsable américain.

Ce radar est un élément crucial du système de défense antimissile terrestre, qui intercepte les missiles balistiques dans l’atmosphère.

Selon des images satellites, des analystes et des responsables américains, « l’Iran cible les infrastructures de défense aérienne dans toute la région en représailles aux attaques américaines et israéliennes, notamment en Jordanie et aux Émirats arabes unis ».

Quelle est l’importance de ce radar pour le système THAAD américain ?

Le radar est un élément clé du système de défense antimissile THAAD, car il est utilisé pour détecter et intercepter les missiles balistiques et les drones en vol vers leurs cibles.

Selon le rapport, « les États-Unis exploitent huit batteries THAAD, les Émirats arabes unis en possèdent deux et l’Arabie saoudite une. La batterie jordanienne était stationnée sur la base aérienne de Muwaffaq Salti, à plus de 800 kilomètres de l’Iran ».

Le radar du système repose sur le radar mobile AN/TPY-2, fabriqué par Raytheon. Son coût, selon le budget 2025 de l’Agence de défense antimissile, est estimé à environ un demi-milliard de dollars.

Source : Médias