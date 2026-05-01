Les services de renseignement turcs publient un document Top Secret concernant l’imam Khomeiny (P)

Les services de renseignement turcs ont rendu public mercredi un document classifié top secret concernant le défunt leader révolutionnaire iranien, l’imam Rouhollah Khomeiny, et son séjour en Turquie.

Ce document a été ajouté aux rapports de renseignement publiés sur le de l’Organisation nationale du renseignement turc, dans la catégorie Documents.

Daté du 11 novembre 1964 et signé par le chef de la Direction de la sécurité nationale, Ziya Çelik, il a été transmis à la Direction centrale d’Istanbul avec la classification Top Secret. Il concerne le séjour de l’imam Khomeiny en Turquie, sous surveillance, entre le 4 novembre 1964 et le 5 novembre 1965.

Le document stipule : « L’invité iranien est arrivé en Turquie et il a été décidé qu’il séjournerait à Bursa. La Direction de Bursa se chargera de son logement et de toutes les autres formalités.»

Le document ajoute : « Les instructions nécessaires, écrites et orales, ont été transmises à la Direction de Bursa. Le nom de code Belli sera utilisé pour toutes les communications, chiffrées ou non, relatives à l’invité.»

Il convient de noter que l’imam Khomeiny, après avoir séjourné environ un an à Bursa, en Turquie, chez une famille de sa connaissance, s’installa ensuite à Najaf, en Irak, où il résida pendant de nombreuses années.

Sous le règne du Shah Reza Pahlavi, Khomeiny fut exilé d’Iran en 1964 en raison de son opposition au régime. Il vécut entre la Turquie, l’Irak et la France avant de rentrer en Iran en 1979, à la chute du régime.

Source : RT