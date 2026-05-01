« Le Hezbollah envoie d’abord un drone de reconnaissance puis des drones piégés » : 1 soldat tué et 15 blessés. Plus de 20 martyrs dans les raids ennemis

Un soldat a été tué et un autre blessé par un drone piégé du Hezbollah lors des combats au sud du Liban, a révélé l’armée ennemie israélienne, portant à 17 les soldats tués, selon les chiffres officiels israéliensdepuis le 2 mars. Date à laquelle la Résistance islamique a repris ses opérations suspendues depuis le cessez-le-feu en novembre 2024, violé des milliers de fois par l’ennemi israélien.

Le soldat tué appartenait au 13e bataillon de la brigade Golani. Le second soldat a été grièvement blessé. Ils se trouvaient dans la localité al-Qantara

Rapportant cet évènement, le quotidien Maariv a fait état de la mort d’un soldat et de 15 autres blessés par des tirs de drones.

Le porte-parole de l’armée d’occupation a en outre fait état de deux soldats blessés, une femme officier et un soldat, par un drone piégé. Selon la chaine de télévision Channel 15, ils ont été attaqués dans la localité de Bint Jbeil assiégée par l’armée israélienne qui a détruit la majeure partie de ses bâtiments.

« Une guerre d’usure »

Les médias israéliens ont diffusé les images de l’attaque aux drones réalisée ce jeudi contre une position militaire dans la colonie de Shomera, montrant l’importance des dégâts causés. L’attaque a blessé 12 soldats israéliens.

Selon l’ex-vice commandant de la région nord, « ce qui se passe au nord est une guerre réelle, et en termes militaires c’est une guerre d’usure », a rapporté Channel 13.

Le quotidien Israel Hayom a fait le constat amer de l’absence de solution technologique et opérationnelle à la menace des drones piégés dirigés par les fibres optiques.

Des drones de reconnaissance puis des drones piégés

Des médias israeliens ont constaté que le Hezbollah envoie d’abord un drone de reconnaissance pour identifier les endroits qu’il faut frapper avant d’envoyer les drones piégés.

Média de guerre de la résistance a rendu compte ce jeudi de 10 opérations menées par des drones d’attaque, devenus la principale menace imprevisible des soldats ennemis déployés dans les régions du sud du Liban. « C’est le chiffre le plus élevé d’opérations depuis le cessez-le-feu », constate le correspondant de la chaine 15 israélienne.

Dans les communiqués publiés par Média de guerre de la Résistance islamique, les drones kamikazes ont pris pour cibles des groupements de militaires dans les localités du sud-Liban Chamaa, Mays al-Jabal, Taybeh, al-Qantara, un véhicule Hummer à al-Bayadah, la position récemment établie à Balate, deux chars Merakava à Bint Jbeil et deux autres à al-Qantara.

Le Hezbollah a tiré 8 drones piégés d’un seul coup vers plusieurs endroits, selon la chaine 15.

La résistance a en outre assuré avoir abattu un drone Hermes 450-Zeek sur la ville de Nabatiyeh à l’aide d’un missile sol-air.

70 raids. 20 martyrs au moins

Au sud du Liban, les agressions israéliennes meurtrières font rage. Plus de 70 raids ont été perpétrés dans les districts de Bint Jbeil, Nabatiyeh et Tyr, dans les secteurs central, oriental et occidental de la frontière.

Un soldat de l’armée libanaise et des membres de sa famille ont été tués dans un raid israélien sur leur maison à Kfar Remmane, dans le district de Nabatiyeh.

Soldat martyr Ali Jaber

Le ministère de la Santé a rendu compte que 15 civils sont tombés en martyrs et 25 autres ont été blessés dans des raids contre les localités de Jibchite, Toul et Haroufe.

Famille martyre à Jibchite

6 personnes sont tombées en martyrs dans la localité de Zibdine dans le district de Nabatiyeh, et 2 dans un raid sur Qana dans le district de Tyr.

Le maire adjoint de la localité Jannata est tombé en martyr dans un raid ennemi.

Une voiture a été bombardée dans la ville de Nabatiyeh et une moto sur la route Bazouriyeh-Bourj al-Chimali.

Plus de 30 localités frappées

Les raids et les pilonnage d’artillerie ont frappé au moins une trentaine de localités du sud, dont : al-Khiam, Bazouriyyeh, Touline, Wadi Hujeir, Tebnine, Salaa, Beir Kayfa, Balate, Zawtar, Chahabiyyeh, Bourj Qalaway, Sawwaneh, Kherbet Selem, Kafarjoz, Debbine, le parking de l’hôpital Ghandour a Nabatiyeh Fawqa, Houmine al-Fawqa, Majdal Zoune, Majadel, Hanaway, Bourj Qalaway, Faroune, Haris, Srifa, Bariche, Arzoune, Maaroube, Chamaa , al-Mansouri, Hadatha, …

Dans l’après-midi, les localités situées au sud du fleuve Litani connaissent toujours un exode continu et notable vers Beyrouth, selon l’Agence nationale d’information.

L’armée ennemie avait auparavant publié des ordres d’évacuation de dix villages : Jibchite, Haboushe, Haroufe, Kfarjoz, Nabatiyeh al-Fawqa, Abba, Adchite al-Shaqif, Arab Salim, Toul, Houmine al-Fawqa, al-Majadel, Arzoun, Dounine, al-Hamiri et Maaroub.

Selon un nouveau bilan des victimes, publié par le ministère de la Santé, le chiffre des martyrs s’élève désormais à 2586 et celui des blessés à 8020, depuis le 2 mars dernier.

Source : Divers