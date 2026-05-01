« Il avait prédit la guerre de 2026 ». Pepe Escobar traduit le discours de Qassem Soleimani de 2019

«Face à une telle ampleur et une telle magnitude, à ce rassemblement [d’ennemis]… ? Pouvons-nous sortir victorieux de cette guerre ?

N’est-ce pas là l’une de ces crises au cœur de chaque déviation où Dieu ordonne une grande victoire pour la Révolution ? Le monde est différent, il est plus vaste et incontrôlable. Personne ne peut dire : «Je contrôle le monde».

S’ils [l’ennemi] veulent s’opposer à nos ventes de pétrole, eh bien, cela entraînera une hausse des prix du pétrole. Deuxièmement, chaque incident qui se produit, chaque pression exercée sur nous, se répercutera sur les autres.

Nous avons 1600 à 1700 kilomètres de côtes. Les superpétroliers transportant du pétrole depuis l’Arabie saoudite, l’Irak et les Émirats arabes unis doivent, par la force des choses, passer par ces îles.

Imaginez une personne assise ici ; vous faites passer de la nourriture juste devant elle – comme il est facile de s’emparer de cette nourriture.

Lorsque nos responsables ont déclaré : «Si notre pétrole n’est pas vendu, celui des autres ne le sera pas non plus», ce n’était pas un bluff. C’est faisable, c’est possible.

«Fermer le détroit d’Ormuz…» concernant la déclaration faite à Hamedan, vous devez comprendre que c’est précisément là où vous imaginez que nous ne sommes pas que nous sommes le plus près de vous.

Il est impossible qu’il y ait eu un seul jour où nous n’y ayons pas pensé. Ne croyez pas le contraire : nos ennemis les plus importants… comment serait-il possible que nous n’y ayons pas pensé ? Nous avons certainement mis en place les mécanismes appropriés.

Toutes ces forces qu’ils ont déployées dans le golfe Persique… et pour quoi faire ? Ces grands bâtiments qui affichent leur grandeur à la télévision, ces gratte-ciels aux Émirats arabes unis et dans bien d’autres endroits… ils sont faits de verre.

Ils peuvent déclencher une guerre, mais ils savent que si cette guerre éclate… l’Iran a établi une garnison face à chacune de leurs garnisons et détient la puissance.

Ils le savent, et ils le déclarent eux-mêmes : la puissance asymétrique de la République islamique est incomparable à celle des autres puissances.

En fait, avant même qu’ils n’entrent sur cette ligne, nous étions prêts pour la guerre. Nous sommes prêts à défendre ce pays à ces niveaux mêmes, avec dignité et puissance.

Si vous vous opposez à notre religion, nous nous opposerons à votre monde tout entier de toutes nos forces. Quelle est notre religion ? Notre religion est la République «islamique». L’islam qui, en son sein, est la république, une religion incarnée.

Cela a été prouvé dans le monde islamique – lorsque la situation a basculé en Égypte. Cette prise de conscience est bien ancrée au sein du monde islamique : tout incident concernant la République islamique affecte l’ensemble du monde islamique : l’islam sunnite, l’islam chiite et l’islam politique.

Juste ici, à nos côtés, à l’ouest et au sud de notre pays, les États-Unis ont déployé plus de 50 000 soldats dans une région et plus d’un millier dans une autre.

Lorsqu’ils sont entrés, et que même les forces de réserve américaines ont fait leur apparition dans le Golfe Persique, le résultat a été ce que cet homme stupide [Trump] a dit et montré : ils sont arrivés en Irak avec les phares de l’avion éteints, au milieu du désert, et dans la tente obscure [en référence à la visite inopinée de Trump en 2018 à la base aérienne d’Ein Al-Asad en Irak], ils n’ont pas osé allumer la lumière.

Ils ont guidé le président américain à la lumière d’un téléphone portable, ils l’ont emmené là-bas avec son épouse tout en gardant la nouvelle totalement secrète. À son retour aux États-Unis, il a montré la tente obscure.

À l’heure actuelle, les signes de la défaite de l’ennemi sont parfaitement visibles. Ces signes ne sont pas rares. À tel point que l’ennemi est en proie à la terreur et à l’angoisse… ce niveau de terreur et d’angoisse chez l’ennemi nous est inimaginable.

Nous, avec notre certitude en Dieu et notre confiance en Dieu… dans nos calculs, nous ne pouvons pas vivre une vie sans Dieu dans chaque calcul. Nous n’avons rien d’autre. Notre force, c’est la foi en Dieu. Notre force, c’est de compter sur la victoire de Dieu. Nous vivons de cette conviction».

Source: via Réseau International