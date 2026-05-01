L’Iran condamne l’attaque contre la Flottille internationale de la Fermeté : piraterie maritime et acte de terrorisme

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmail Baghaei, a condamné l’attaque menée par l’occupation israélienne contre les navires de la Flottille internationale de la Fermeté en eaux internationales et la capture des militants à bord.

M. Baghaei a qualifié l’attaque de « piraterie maritime et d’acte de terrorisme », la considérant comme une atteinte à la conscience de l’humanité et aux valeurs humaines fondamentales.

Le porte-parole du ministère a également souligné « la responsabilité de la communauté internationale, des Nations Unies et de tous les gouvernements de condamner fermement les violations commises par l’entité sioniste et de la tenir responsable de ses actes ».

Il convient de noter que la Flottille internationale de la Fermeté est une initiative citoyenne lancée en 2025, avec la participation de représentants d’organisations de la société civile, de militants et de volontaires de plusieurs pays. Elle a entamé sa deuxième campagne, Mission de printemps 2026 , depuis l’Italie.

« Les forces d’occupation israéliennes ont enlevé plus de 175 militants de diverses nationalités en eaux internationales, en violation flagrante du droit international. Elles les ont agressés et ont endommagé leurs embarcations avant de les abandonner en mer », a déclaré Rana Hamida, porte-parole de la Flottille internationale de la Fermeté, à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen.

La Flottille internationale de la Fermeté a lancé un appel de détresse urgent face à une menace grave et croissante alors qu’elle naviguait dans les eaux grecques. Cet appel faisait suite à une attaque de brouillage délibérée qui a coupé toute communication de la flottille avec l’extérieur.

Parallèlement, des navires militaires et des drones ont encerclé la Flottille, faisant craindre une intervention terroriste illégale.

Source : Médias